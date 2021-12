Rietberger Ärztegemeinschaft: Impftermin online buchbar

Rietberg (gl) - Einen Termin für eine Impfung gegen das Coronavirus zu vereinbaren, ist in diesen Tagen nicht einfach. Die Nachfrage übersteigt in der Regel das Angebot. Die Freude über eine Impfaktion der Hausarztgemeinschaft Rietberg ist daher groß. Die Praxis an der Delbrücker Straße 12 bietet Impfungen für alle an – auch für Nicht-Patienten und auch für Nicht-Rietberger. Termine sind online buchbar. Verabreicht werden Zweit- und Boosterimpfungen mit den Vakzinen von Moderna und Biontech.

Alle verfügbaren Kräfte helfen mit

Mehr als 700 Impfungen hatte die Hausarztgemeinschaft allein am vergangenen Wochenende vornehmen können. Möglich ist das, weil die Praxis entsprechend organisiert ist und feste Termine für den Pieks reserviert hat – und zwar mittwoch- und freitagnachmittags sowie an den Adventssamstagen. Die in der Hausarztgemeinschaft praktizierenden Mediziner Dr. Imke Friedel, Guido Robbers, Dr. Jodokus Meyer und sein Vater Dr. Gregor Meyer bekommen dazu Unterstützung von dem kürzlich in den Ruhestand gegangenen Dr. Reinhard Hochstetter.

Dr. Jodokus Meyer betont: „Wir möchten unser Angebot nicht als Konkurrenz zu anderen Praxen verstanden wissen. Diese Aktion ist ausdrücklich für die Menschen gedacht, die vielleicht gar keinen Hausarzt haben oder deren eigener Hausarzt weniger Impfkapazitäten vorhalten kann.“ Rietbergs Bürgermeister Andreas Sunder freut sich über das unkomplizierte und praktische Vorgehen der Hausärzte an der Delbrücker Straße: „Einfach loslegen und anpacken. Nur so kann es in diesen herausfordernden Zeiten gehen“, sagt das Stadtoberhaupt und lobt den Einsatz der Ärzte und des gesamten Praxisteams. „Jetzt muss nur sichergestellt sein, dass tatsächlich die versprochenen Impfstoffmengen geliefert werden. An uns in Rietberg soll es jedenfalls nicht liegen“, sagt Dr. Meyer mit Blick auf die Bundesregierung.

Praxis bittet um Nutzung der Online-Terminvergabe

Wer sich für eine Impfung interessiert, kann sich über die Internetseite der Praxisgemeinschaft einen Termin buchen. Dort sind freie Zeiten aufgelistet. Jeder Interessent muss sich einmalig im dortigen System registrieren. Dr. Meyer bittet inständig darum, nicht telefonisch oder per E-Mail mit der Praxis zu kommunizieren, denn: „Wir kommen kaum hinterher, weil wir ein so hohes Anfrageaufkommen haben. Mit der Online-Terminvergabe ist es für uns deutlich einfacher.“ Wichtig zu wissen: Verwendet werden gemäß der Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko) die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Letzterer wird nicht an Unter-30-Jährige und Schwangere verabreicht. Eine Auswahl ist darüber hinaus jedoch nicht möglich.

www.hausarzt-rietberg.de