Rietberger Bauhof nun an Bokeler Straße zu finden

Rietberg (gl) - Ab sofort sind die Mitarbeiter des Rietberger Bauhofs am neuen Standort Bokeler Straße 100 zu finden. Der bisherige Baubetriebshof An den Teichwiesen wurde aufgelöst. Dort wird bekanntlich der Neuland-Campus entstehen, ein privatwirtschaftlicher Coworking-Space mit 190 flexiblen Arbeitsplätzen.

Fertigstellung erfolgt im laufenden Betrieb

In den vergangenen Tagen sei die gesamte Abteilung mit all ihren Materialien und der kompletten Ausrüstung an die künftige Adresse gezogen, teilt die Stadt mit. Gleichwohl sei der Bauhof noch nicht ganz fertig, denn vieles müsse noch um- und eingeräumt werden. Die Fertigstellung erfolgt im laufenden Betrieb. Dafür war die Zeit zuletzt zu knapp gewesen, wie es weiter heißt.

Erst im vergangenen Jahr hatte die Stadt das Firmengelände gleich hinter der Bundesstraße 64 erworben. Seitdem ist dort einiges geschehen: Der Betriebshof wurde asphaltiert, zahlreiche Schüttgruben für Sand, Kies und andere Baustoffe wurden gebaut und eine Mauer um das Gelände gezogen. Im Inneren wurde ein kompletter Sanitärtrakt errichtet, deren Fertigstellung kurz bevorsteht. Aufenthaltsraum, Wäscherei, Werkstätten, Lager- und Geräteräume kamen hinzu.

Räume werden auch von anderen Kollegen genutzt

Rund 40 Mitarbeiter sind in der Baubetriebsabteilung der Kommune beschäftigt. Zusätzlich befinden sich auch die Arbeitsplätze der acht Kolleginnen und Kollegen vom Gartenschaupark weiterhin am Baubetriebshof. Die Mitarbeiterinnen des Grünen Klassenzimmers, die ihre Arbeitsplätze bislang ebenfalls am alten Standort An den Teichwiesen hatten, seien derweil inzwischen im Sonnenhaus des ehemaligen Klimaparks untergebracht, lässt die Stadt wissen. Erreichbar ist die Baubetriebsabteilung unter der E-Mail-Adresse [email protected]