Rietberger bei Unfall in Varensell verletzt

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen mit seinem Wagen gegen Bäume und einen Telefonmast geprallt und verletzt worden.

Der Rietberger wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rietberg-Varensell (ei) - Ein 23-jähriger Rietberger ist am Samstag um 5.25 Uhr bei einem Unfall auf der Schulstraße in Varensell verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann mit seinem Suzuki Swift von der Gütersloher Straße in Fahrtrichtung Kloster unterwegs, als er nach links von der Straße abkam und gegen mehrere Bäume sowie einen Telefonmast prallte. Das Auto kippte auf die Seite, der 23-Jährige konnte es nicht aus eigener Kraft verlassen.

Die Löschzüge Neuenkirchen und Rietberg wurden alarmiert, ferner das Notarzteinsatzfahrzeug aus Gütersloh sowie Rettungswagen aus Rheda-Wiedenbrück und Rietberg. Nach Rücksprache mit dem Notarzt stellten die Blauröcke den Wagen wieder auf die Räder. Anschließend wurde der Fahrer aus dem Auto befreit, vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Suzuki wurde abgeschleppt.

Am frühen Sonntagmorgen mussten die beiden Löschzüge Rietberg und Neuenkirchen erneut ausrücken, diesmal zu einem Feuer an einem Wohnhaus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Schuppen vor. Die Anwohner des direkt angrenzenden Hauses hatten das Gebäude bereits verlassen und befanden sich außer Gefahr. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Immobilie verhindert werden. Von einer Drehleiter aus wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet und der Dachbereich des Hauses kontrolliert. Die Aktiven entfernten zahlreiche Dachziegel, um etwaige Brandnester entdecken zu können. Für die abschließenden Löscharbeiten wurde ein geringer Anteil Schaummittel eingesetzt. Nach gut zwei Stunden rückten auch die letzten Einsatzkräfte wieder ein. Gegen 9 Uhr wurde der Löschzug Rietberg indessen erneut alarmiert, da sich ein Glutnest noch einmal entfaltet hatte.