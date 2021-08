Rietberger Freibad kurzzeitig geschlossen

Wegen einer defekten Leitung haben Schwimmer in Rietberg am Dienstag in die Röhre geguckt: Das Freibad am Torfweg blieb geschlossen.

Bereits am Montagabend war Angestellten aufgefallen, dass sich auf Gehwegplatten Wasser sammelte, was offensichtlich aus dem Erdreich an die Oberfläche drang. Fachleute begaben sich umgehend auf Spurensuche. Am Dienstagnachmittag gab die Stadtverwaltung dann Entwarnung: alles halb so schlimm. Ein Rohr wies demnach mehrere kleine Leckagen auf. Mitarbeiter des Bauhofs und der Firma Tiefbau Hark hätten direkt damit begonnen, das Problem zu beheben, teilte Pressesprecherin Nina Ackfeld mit. Am Mittwoch, 18. August, kann der Badebetrieb bereits weiterlaufen.