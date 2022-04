Rietberger Gartenschaupark um eine Attraktion reicher

Rietberg (gl) - Eine absolute Trendsportart kann neuerdings auch im Gartenschaupark Rietberg ausprobiert werden: Disc Golf. Dabei geht es darum, eine Frisbeescheibe in einen Korb zu werfen und mit möglichst wenigen Würfen einen Parcours aus mehreren Körben zu absolvieren. Vier davon sind passend zum Start der Sommersaison im Parkteil Nord installiert worden.

Miteinander der Generationen steht im Fokus

Start der Runde ist in der Nähe des Eingangs Markenstraße. Von dort aus führt der Parcours am äußeren Rand des Gartenschauparks entlang, im weniger frequentierten Bereich, wo genügend Platz ist. Jeder der vier Körbe ist von zwei Seiten aus zu bespielen, so dass acht Bahnen zur Verfügung stehen. Organisiert wurde die Disc-Golf-Anlage in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum der Stadt Rietberg und den Discoveries, der Ultimate-Frisbee-Abteilung im TV Verl, die ihr Fachwissen eingebracht hat. Finanziert wurden die Körbe mit Hilfe von Fördermitteln der Bundesregierung aus dem Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

„Wichtig ist für uns das Miteinander der Generationen“, erläutert Familienzentrum-Leiter Martin Hillemeyer sein Engagement in dieser Sache. Eltern und Kinder könnten gemeinsam aktiv werden. „Sie sind in Bewegung, an der frischen Luft, und es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Eine tolle Sache.“ Frisbeescheiben sind im Gartenschaupark am Eingang Markenstraße auszuleihen. Dort gibt es auch ein Faltblatt mit den Regeln und eine Scorecard, also einen Handzettel zum Eintragen, wie viele Würfe pro Korb von jedem Spieler benötigt wurden. Theoretisch wäre im Park übrigens Platz für etwa neun Körbe, weiß Parkmeister Helmut Kammermann.

Tretboote stechen in See

Wenn das Angebot gut angenommen wird, sei eine Erweiterung entsprechend nicht ausgeschlossen. Wer die Trendsportart unter fachkundiger Anleitung kennenlernen möchte, sollte sich den Weltspieltag am Sonntag, 22. Mai, bereits vormerken. Dann sind die Experten vom TV Verl dabei, verraten gern das eine oder andere Detail zum Thema Disc Golf und zeigen, wie es geht. Auch an anderer Stelle im Gartenschaupark wird deutlich, dass die Sommersaison beginnt.

Ab sofort stehen an Sonn- und Feiertagen zwischen 13 und 18 Uhr die Tretboote wieder zur Verfügung, mit denen die Besucher gegen eine kleine Gebühr eine Tour auf dem Obersee unternehmen können. Auch der Rieti-Express nimmt Fahrt auf. Der Shuttlezug pendelt – ebenfalls an Sonn- und Feiertagen, und zwar zwischen 11 und 19 Uhr – zwischen den Parkteilen Mitte und Nord. Kinder zahlen zwei, Erwachsene drei Euro. Aus dem Winterschlaf kehren auch die Großbausteine zurück. Sie sind in Kürze wieder auf der Wiese im Parkteil Nord zu finden.