Rietberger Gesamtschule wird DFB-Partnerin

Rietberg (gl) - Neue Fußballtalente an Lernorten finden – das ist das Ziel des Partnerschulenprojekts des Deutschen Fußballbunds (DFB). Dass Chancen in einer solchen Kooperation liegen, davon ist Frederic Küting überzeugt. Mit seiner DFB-A-Lizenz war er unter anderem beim Zweitligisten SC Paderborn als Trainer tätig. Er war es auch, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Rietberger Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule Teil des Projekts wird. Die Voraussetzungen an dem Lernort sind gegeben und bereits seit Beginn des aktuellen Schuljahrs konnte die Teilnahme auf den Weg gebracht werden. Jüngst war es dann so weit: DFB-Stützpunktkoordinator Dr. Hans Danner und der Referent für Schulfußball/Kita beim Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, Thomas Synowczik, überreichten die Urkunde.

„Durch die Aufnahme der Schule in das Programm wird es rund 15 Schülerinnen und Schülern ermöglicht, leistungsorientiertes Fußballtraining durch lizensierte A- und B-Trainer zu erhalten, zu denen auch zwei Lehrkräfte der Gesamtschule gehören“, heißt es in der Mitteilung der Bildungsstätte. Im kommenden Halbjahr werden dazu erste Sichtungen stattfinden, bei welchen zunächst die Jahrgänge sieben und acht im Fokus stehen, deren Unterricht dann um eine Doppelstunde Fußball ergänzt wird. Zusätzlich finden regelmäßig Veranstaltungen des DFB statt, der das Projekt auch durch Trainingsmaterial unterstützt. „Mein Ziel ist es, diese Schülerinnen und Schüler individuell und persönlich zu coachen, durch professionelles Training zu entwickeln und auf ein höheres Level zu heben“, erklärt Frederic Küting. Parallel dazu bietet die Gesamtschule ab Sommer im Rahmen des Ganztags eine Doppelstunde Fußball auch in den Klassen fünf und sechs an.