Rietberger hat 1:20-Chance auf Millionengewinn

Rietberg (gl) - „Freunde zu haben – das ist Glück. Und dass die Nachbarschaft in Ordnung ist.“ Für Volker Mahlke zählen die menschlichen Werte besonders, wenn es um Lebensqualität im Alltag geht. Zum Beispiel bei seiner regelmäßigen Doppelkopf-Runde. Seine Kartenkumpel werden allerdings Mitte Oktober einmal ohne den Rietberger auskommen müssen, denn da spielt dieser bei einer anderen Veranstaltung und auch um deutlich höhere Beträge als sonst.

Einer von 20 Kandidaten

Mahlke ist einer von 20 Kandidaten, die beim SKL-Millionen-Event die Gewinnchance von 1:20 auf eine Million Euro haben. Ebenso wie die weiteren Teilnehmer wurde er unter allen Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte er es ins Finale schaffen, könnte dem Rietberger besagter Millionengewinn ins Haus stehen.

Pool muss sei

Der 69-Jährige ist ehemaliger Maurermeister. Das Haus, in dem er mit seiner Frau und der Familie seines Sohns Marcel lebt, hat er entsprechend eigenständig renoviert. Auch einen Swimmingpool hat er im Garten eingebaut. „Der muss immer einsatzbereit sein, darauf bestehen die Enkel“, sagt der Heim-Bademeister und lacht.

Laptop für den Opa

Mahlke hat ein enges Verhältnis zu seinen 14- und 16-jährigen Enkeln Linus und Finn. Beide teilen seine Leidenschaft für Fußball. Außerdem ist der Emsstädter noch in einer Kegelgruppe aktiv. Alle zwei Wochen trifft man sich dort und unternimmt außerdem Ausflüge. Und wenn es mit dem Gewinn klappt? Volker Mahlke würde das Geld unter anderem in eine Photovoltaik-Anlage investieren. Sich selbst würde er mit einem Laptop beschenken und die Familie mit einem Wohnmobil.

Mitte Oktober geht es los

Die Chance darauf bietet sich ihm Mitte Oktober in Köln. Dann geht es für ihn zusammen mit den 19 anderen Kandidaten durch vier Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip der neue SKL-Millionär ermittelt wird. In jeder Runde scheiden weitere Kandidaten aus, gehen aber nicht gänzlich leer aus, denn jeder erhält am Ende mindestens 1500 Euro.