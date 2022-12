Rietberger Innenstadt lädt zum Bummel auf Adventsmarkt

Rietberg (gl) - Weihnachtlicher Duft liegt in der Luft: frisch gebrannte Mandeln, Glühwein, Püfferken und Würstchen. Lichterketten funkeln, besinnliche Musik betört die Ohren. Im Karussell lachen fröhlich Kinder. Der Rietberger Adventsmarkt zeigt sich am Tag der Eröffnung von seiner besten Seite. Die Buden in der Rügenstraße haben ihre hölzernen Fassaden aufgesperrt und laden zum Schlemmen und Bummeln ein.

Der absolute Renner am ersten Tag: Unicef-Überraschungspäckchen

Heiß begehrt scheinen am frühen Mittwochabend vor allem die Pakete am Unicef-Stand. Die Leute stehen Schlange, Familie Schaefers kommt kaum mit dem Nachräumen hinterher. Man hört Getuschel. „Eine tolle Idee.“ Für kleines Geld können hier Überraschungspäckchen erworben werden. Die Einnahmen kommen Schulen in Afrika zugute. Man muss schnell sein, denn bereits am zweiten Tag ist oft alles ausverkauft, weiß eine Mitarbeiterin.

Den ersten Glühwein lassen sich (v. l.) Fabian Hagemann, Axel Hollmann, Michael Rüsenberg, Melanie Krähenhorst und Kira Wiesbrock schmecken.

Die Öffnungszeiten der kommenden Tage

Die kommenden Tage bieten noch einige Gelegenheiten, den Markt zu erkunden: Heute von 16 bis 21 Uhr, am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr.