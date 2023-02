Rietberger Karnevalisten kleben fürs Klima

Rietberg (gl) - Die Pandemie ist vorbei. Bester Beweis: Es gibt wieder Klopapier – und davon jede Menge! Die berüchtigten Hamsterkäufe jedenfalls haben angesichts dessen ihren Schrecken verloren. Die niedlichen Nager gaben sich am Montag in Rietberg sogar freigiebig und schöpften dabei aus den Tiefen ihrer bis zum Rand vollgepackten Einkaufswagen. Ihre eigenen Supermarktregale hatten sie praktischer Weise gleich mit dabei.

Corona ade: Zu viel Zeit allein verbracht

Der Wagen der Handballer gehörte zu den vielen Höhepunkten im insgesamt 82 Gruppen starken Rosenmontagsumzug. Ein weiterer: der flammend-rote Feuervogel vom KCCF Steinhagen, der in der gesamten historischen Innenstadt die frohe Kunde verbreitete „Zu viel Zeit allein verbracht, der jecke Phönix ist wieder aufgewacht!“

Wer kennt ihn nicht, den Bauwagen von Peter Lustig? Die blaue Holzkiste mit der grünen Tür und der Treppe aus Stühlen, die hinauf auf eine Dachterrasse führt, hat die Gruppe „Sprengholzstübchen“ eins zu eins nachgebaut. Die rollende Kindheitserinnerung ließ am Montag nicht nur bei den Jüngsten am Straßenrand die Augen strahlen.

Wie sich das 1,5-Prozent-Ziel doch noch erreichen lässt

Kurzes Nachdenken war bei „Die Originalen Nixkönner“ gefragt. Ein Hotel auf Malle, Bierbänke, ein Liegestuhl, eine glimmende Zigarette, „Rauchen verboten“-Schilder... Jetzt funkt’s: Da zog die Schlagzeile zu den Kegelbrüdern aus dem Münsterland pointiert vorüber, die auf des Deutschen liebster Urlaubsinsel eine Gefängnisstrafe absitzen müssen, weil sie das Dach einer Gaststätte in Brand gesetzt haben. Die Narren hinter der Absperrung jubelten begeistert!

Kleben für das Klima? Die Jungs von „AKKR – angeklebte Karnevalisten Rietberg“ wollen das vielleicht nicht ausschließen, haben aber eine bessere Idee. Das 1,5-Prozent-Ziel fest im Blick, pappen sie sich lieber an der Theke fest und skandieren „Freibier for Future“. Eine gewisse Ähnlichkeit mit Greta Thunberg (Mann trägt jetzt Zopf!) ergibt sich rein zufällig.

Schön anzuschauen? Aber hallo, Rietbergs Garde-Girls sind einfach absolute Weltklasse.Und was war noch so? Die Gruppe AVT Mastholte träumte sich in Anglerhosen und blau-weiß-geringelten Pullovern direkt ans Meer und reimte passend dazu „Wenn ich nicht nach Rietberg müsste, wäre ich an der Nordseeküste“. Auch toll: die Lok mit lachendem Gesicht als Prunkwagen der Westerwieher Karnevalisten.

Müssen die Panzerknacker bald stempeln gehen?

Wo ist überhaupt der Geldautomat an der Rathausstraße hin? Das fragen sich seit einigen Wochen nicht nur Sparkassenkunden, die bargeldmäßig auf dem Trockenen sitzen. Unter den Folgen des „Bankomaten-Einzugs“ haben auch die Panzerknacker zu leiden.

Daraus machten die geldgierigen Kriminellen beim Rosenmontagsumzug in Rietberg keinen Hehl. Denn fest steht: Wenn in immer mehr Städten immer mehr Geldautomaten abgebaut werden, wird ihnen so mir nichts, dir nichts die berufliche Existenzgrundlage entzogen. Denn mal ehrlich: Wo soll man dann noch Sprengsätze installieren und Automaten hops nehmen, um an die begehrte Kohle in ihrem Inneren zu kommen? Die Karnevalsgruppe „Olle Düanäine“ sieht es jedenfalls schon kommen: Bald bevölkern arbeitslose Panzerknacker zuhauf die bundesdeutschen Jobcenter-Agenturen. Aber was wird man ihnen bloß als Ersatzarbeitsstelle anbieten können? Da dürften sich Umschulungen wohl nicht vermeiden lassen.

In Sachen Westumfahrung neue Wege finden

Apropos neue Wege gehen: Dazu rieten am Montag in Sachen Westumgehung auch die Rietberger Stadtführer. Aus ihrem Herzen machten sie mit Blick auf dieses durchaus umstrittene Bauvorhaben keine Mördergrube: Die Moneten für dessen Realisierung wären andernorts ihrer Ansicht nach besser angelegt. „Ade, du schönes Steuergeld“, trauerten sie deshalb schon jetzt jedem Cent, der in der Umgehungsstraße fließen wird, nach.

Aber es gibt auch Projekte, die im Rietberger Land durch die Bank ausschließlich Zustimmung ernten. Die geplante Brauerei auf dem Gelände der Gaststätte Hesse gehört zweifelsohne dazu. Die Varenseller Wagenbauer jedenfalls schwelgten am Montag schon in perlenden Gerstensaftfantasien – und hatten bereits einen Namen für das edle Getränk gefunden: Klosterbräu, in Anlehnung an die Benediktinerinnenabtei „Unserer lieben Frau“.

Fachkräftemangel erreicht den heimischen Karneval

Der Fachkräftemangel grassiert in allen Branchen. Auch der Rietberger Karneval ist offenbar betroffen. Das erklärt, wieso der letzte Themenwagen der Dasshorst AG nicht ganz fertig wurde. Schön ausgesehen hat er trotzdem – ein würdiger Abschluss nach 22 Jahren.

Karneval in Rietberg: Er lebt seit jeher vom Zusammenspiel aus Themenwagen, schillernden Kostümen sowie Gardemädchen (und -jungs), die besten gelaunt durch die Gassen der ehemaligen gräflichen Landeshauptstadt ziehen. Am Montag war das nicht anders.