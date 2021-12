Rietberger Karnevalisten ziehen die Notbremse

Rietberg (gl) - Schluss mit lustig, bevor der Spaß überhaupt begonnen hat: Die vier Rietberger Karnevalsvereine haben einen Tag vor Heiligabend die Session 2021/22 für beendet erklärt. Prunksitzungen und auch den Rietberger Straßenkarneval wird es damit im zweiten Jahr in Folge nicht geben.

Mit Absage lange gerungen

Lange hatten die Karnevalisten mit der endgültigen Absage gerungen, aber die erneute Verschärfung der pandemischen Lage ließ ihnen letztlich keine andere Wahl. Die Corona-Situation habe sich in den vergangenen Wochen dramatisch zugespitzt, deshalb sei nun höchste Vorsicht geboten, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der vier Rietberger Vereine.

„Wir sind uns darin einig, dass aufgrund der bedrohlichen Corona-Situation rund um die neue Omikron-Variante keine üblichen karnevalistischen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Viele hunderte Besucher verzeichnen allein unsere Sitzungen jährlich. Der Rietberger Straßenkarneval begeistert zudem weit über die Stadtgrenzen hinaus und zieht viele tausend Menschen an. Dies alles passt nicht zur aktuellen Situation“, erklären Holger Hanhardt von der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft Rietberg (GKGR), Kay Settertobulte von der Kolpingkarnevalsgesellschaft Neuenkirchen (KKGN), Peter Strathoff von den Kolpingnarren Westerwiehe und Klaus Tepper vom 1.-April-Karnevalsclub (AKC) Mastholte.

Prunksitzungen wird es in Rietberg und den Ortsteilen 2022 damit ebenso wenig geben wie die Umzüge am Altweiberdonnerstag und Rosenmontag. Die drei Prinzenpaare aus dem Stadtgebiet – Michael IV. Sellemerten und Karin I. Lummer (Rietberg), Thorsten I. Borgmeier und Steffi I. Jahn (Neuenkirchen) sowie Volker I. und Dörte I. tom Suden (Mastholte) haben nach Mitteilung der Vereine zugesichert, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. „Aller guten Dinge sind Drei“, laute die einhellige Meinung der Tollitäten.

Vielleicht ein kleines Alternativ-Programm

Ganz auf Frohsinn verzichten wollen die Vereine trotz der weitreichenden Sessionsabsage aber nicht. In Abstimmung mit den Behörden versuche man, kreative Ideen für kleine Alternativ-Veranstaltungen zu erarbeiten, welche dann eventuell Ende Februar durchgeführt werden könnten.

„Wir haben keine andere Wahl“: Holger Hanhardt, Präsident der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft Rietberg.Nach ähnlichem Muster konnte in der zurückliegenden Session 2020/21 zumindest etwas Karnevalsstimmung aufkommen. Trotz Lockdowns gab es damals jecke Videobotschaften sowie Mal- und Kostümwettbewerbe als Online-Formate. Sogar ein farbenfroher Umzug schlängelte sich durch die Stadt – jedoch in rein digitaler Weise. „Das war sicherlich kein Ersatz, hat aber gezeigt, dass der Rietberger Karneval selbst in schweren Zeiten präsent sein kann“, unterstreichen die vier Vereine und kündigen zugleich ähnliche Aktivitäten für die bevorstehende fünfte Jahreszeit an.

Beim Sessionsauftakt war die Hoffnung noch groß

Anders als 2020 gab es in diesem Jahr am 11. November zumindest einen schwungvollen Sessionsauftakt am Stein der Weisen vor dem Rietberger Rathaus. Daraus schöpften die Aktiven die Hoffnung, dass die Session – wenn auch mit zahlreichen Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen – doch stattfinden könnte. Letztlich blieb es bei diesem frommen Wunsch.

„Wochenlang waren die Karnevalisten im Rietberger Land frohen Mutes, dass die fünfte Jahreszeit ausgiebig gefeiert werden kann. Endlich wieder Frohsinn und Klamauk, endlich wieder Schunkeln, Singen und Humor“, fassen die vier Vereine in ihrer Stellungnahme die Stimmung unter den Jecken nach dem Sessionsauftakt am 11.11. zusammen.

Durch 2G-Regelung und Testpflicht bei den Sitzungen sollte das Risiko für alle Beteiligten so gering wie möglich gehalten werden. Verschärfte Schutzmaßnahmen waren auch für die Umzüge und den anschließenden Straßenkarneval in Planung. Am Ende hätten die dynamische Entwicklung der Fallzahlen und die bevorstehende Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante aber gezeigt, dass selbst ausgeklügelte Schutzkonzepte kein Feiern zulassen.

Enorme Nachfrage nach Eintrittskarten für Sitzungen

Dass man Anfang November noch guter Dinge war, begründet GKGR-Präsident Holger Hanhardt so: „Wir wollten die Planungen gleichermaßen vorsichtig wie auch zuversichtlich angehen. Deshalb starteten wir Grafschaftler den Vorverkauf für die Prunksitzungen. Auch Anmeldungen zu den Umzügen konnten getätigt werden.“ Der Zuspruch sei enorm gewesen. Man habe zahlreiche Kartenbestellungen registrieren und darüber hinaus etliche Anmeldungen für die Umzüge verzeichnen können.

Ministerpräsident drängte zur Absage

Einen Wendepunkt habe die Forderung nach einer freiwilligen Absage der tollen Tage seitens des NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) in der vergangenen Woche bedeutet, berichten die Rietberger Karnevalsvereine. „Danach tagten täglich die heimischen Gremien in Abstimmung mit dem Land NRW, dem Bund Westfälischer Karneval sowie den befreundeten Vereinsnachbarn in Rheda-Wiedenbrück und Delbrück“, erläutert Holger Hanhardt.

Ihre zunächst abwartende Haltung begründen die Vereine aus Rietberg, Neuenkirchen, Westerwiehe und Mastholte wie folgt: „Bei einer frühzeitigen und freiwilligen Absage seitens der Vereine hätten die bereits abgeschlossenen Verträge mit Musikkapellen, Künstlern und Equipment-Verleihern trotzdem von uns erfüllt werden müssen.“ Unklar sei gewesen, ob es vom Land einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zur Deckung der Kosten gegeben hätte.