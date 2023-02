Rietberger Karnevalisten zu Besuch im Landtag

Landtagspräsident André Kuper mit den Delegationen der Vereine aus dem Südkreis am Rande der Großveranstaltung „Närrischer Landtag" in Düsseldorf.

Rietberg/Düsseldorf (gl) - „Sie alle leben den Karneval. Sie lieben ihn und gestalten ihn mit, auch in schwieriger Zeit.“ Mit diesen Worten hat Landtagspräsident André Kuper am Dienstag mehr als 1000 Jecken zum traditionellen „Närrischen Landtag“ in Düsseldorf begrüßt. Mitten drin im Abendprogramm: der Rietberger Fanfarenzug, der sein Können vor den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentierte und mächtig für Stimmung sorgte. Auch die närrischen Delegationen aus der Emsstadt mit ihren Tollitäten an der Spitze ließen es sich nicht nehmen, beim größten Prinzenpaartreffen in NRW kurz vor den Hochtagen der Session Flagge zu zeigen.

„Den Karneval auch über die schwere Coronazeit hinweg lebendig gehalten zu haben und nun einen Neustart zu schaffen, das setzt ausnahmslos ihr großes persönliches Engagement in den Vereinen und Verbänden voraus“, betonte André Kuper. Dem Prinzenpaarempfang folgte ein abwechslungsreiches Abendprogramm unter Beteiligung zahlreicher Tanzgarden und -paare aus Rheinland und Westfalen. Von der tollen Stimmung begeistert zeigten sich unter anderem die Rietberger Tollitäten Volker Tom Suden (1. AKC Mastholte), Manuel Kaiser und Carina Pahlsmeyer (GKGR) sowie Stefanie und Thorsten Borgmeier (KKGN) mit Dr. humoris causa Josef Beermann samt ihrer Delegationen.