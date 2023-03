Rietberger Kinderchor zeigt Musical „Tuishi pamoja“

In dem Stück geht es um eine Freundschaft, die alle Vorurteile überwindet. Die 26 Kinder wussten ihr Publikum zu begeistern.

Rietberg-Bokel (gl) - Im Gasthof Bökamp in Bokel hat das Kindermusical „Tuishi pamoja – Eine Freundschaft in der Savanne“ die Zuschauer begeistert. Veranstalterin war die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist mit dem katholischen Kinderchor Rietberg. Die Gesamtleitung hatte Chorleiterin Charlotte Kubasik. Beide Vorstellungen seien bis auf den letzten Platz besetzt gewesen, heißt es in der Mitteilung des Klangkörpers.

Akteure und Mitwirkende mit viel Beifall belohnt

In dem Stück von Sandra Engelhardt und Martin Maria Schulte scheint es für das neugierige Giraffenkind Raffi keine Möglichkeit zu geben, sich mit Kindern aus der in unmittelbarer Nachbarschaft lebenden Zebraherde zu treffen. Zu groß sind die Vorurteile gegenüber Aussehen und Lebensweise der gestreiften Tiere. Ähnlich ergeht es Zebranachwuchs Zeo, das mit den „gepunkteten Langhälsen“ nicht reden darf. Nach einem Überfall der Löwen und mithilfe dreier gewitzter Erdmännchen finden Giraffen und Zebras am Ende aber doch zusammen und schließen Freundschaft.

Nach einer halbjährigen und teilweise sehr intensiven Probenphase verkörperten die 26 Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren überzeugend und mit großer Spielfreude ihre tierischen Rollen. In ihren Kostümen verschmolzen sie mit dem detailreichen Bühnenbild zu einer Einheit und nahmen ihre kleinen und großen Zuschauer mit in die afrikanische Savanne. Die unterschiedlichen Charaktere der Tiere, ihre gegenseitigen Abneigungen und Vorurteile sowie schließlich ihre Freundschaft wurden von den Heranwachsenden auch gesanglich und tänzerisch schön umgesetzt. Eine achtköpfige Musicalband begleitete das Geschehen auf der Bühne mal schwungvoll und mitreißend, mal ruhig und einfühlsam. Am Ende der Vorstellungen wurden alle Akteure und Mitwirkenden mit viel Beifall belohnt.