Rietberger Narren sagen Party zum Sessionsstart ab

Rietberg (gl) - Voller Vorfreude und mit großem Enthusiasmus war die Grafschaftler Karnevalsgesellschaft Rietberg (GKGR) am Elften im Elften in die Session gestartet. Die Hoffnung war groß, „dass wir endlich wieder miteinander singen, schunkeln und feiern können. Das aktuelle Infektionsgeschehen hat uns aber auch aufgezeigt, dass wir alle Planungen gleichermaßen vorsichtig und dennoch auch zuversichtlich angehen sollen“, teilt der Verein mit.

Auch 2G plus reicht nicht für Party

Mit Blick auf die besorgniserregenden Inzidenzwerte habe man sich dazu entschlossen, die Karnevalsparty, die am Samstag über die Bühne gehen sollte, abzusagen.

Geplant war, die Sessionseröffnungsparty nur mit einer Zugangsregelung von 2G plus Test durchführen. So wäre gleichermaßen sichergestellt gewesen, „dass alle Gäste beruhigt und getestet miteinander feiern können“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu sollte in Absprache mit dem Roten Kreuz vor der Veranstaltungsstätte ein Testzelt aufgebaut werden.

Mit Weitsicht planen

Die Aktualität zeige aber, dass Warn-Apps anschlagen „und erste Infektionen auch das engere Umfeld getroffen haben“. Außerdem arbeiteten die heimischen Arztpraxen schon heute über dem Limit. „Somit werden wir mit Weitsicht unsere weiteren Planungen angehen und hoffen, dass sich die Situation alsbald beruhigt und wir mit noch mehr Begeisterung unsere Veranstaltung im neuen Jahr durchführen können“, wird Präsident Volker Hanhardt zitiert.

Die Party möchte man 2022 nachholen. „Als Startschuss in das neue Jahr wollen wir dann unbeschwert und mit weniger Risiko unsere Session feiern und den Rietberger Karneval wieder erlebbar machen. Aber auch hier haben wir schon heute entschieden, dass die Sitzungen der Grafschaftler allesamt als 2Gplus Veranstaltungen durchgeführt werden“, so Hanhardt weiter. Seine Empfehlung: „Impfen für den Karneval.“