Rietberger Ortsumgehung: FWG sieht Gesprächsbedarf

Über diese Wiesen und Felder könnte die geplante Rietberger Westumgehung in Richtung Gewerbegebiet Konrad-Adenauer-Straße verlaufen. Die genaue Trassenführung ist noch unklar. Eine öffentliche Bürgerversammlung zu der umstrittenen Ortsumgehung wünscht sich die FWG möglichst noch im Februar. Das Bild entstand am Dienstag an der Steinbrede unweit der Rottwiesen-Kreuzung.