Rietberger Schnäppchen-Verkauf feiert Premiere

Die Cultura am Torfweg in Rietberg wird am Samstag, 14. Januar, vorübergehend zu einem Revier für Schnäppchenjäger.

Los geht’s: Laura Hunke (l.) und Christina Flaßkamp von der Stadtmarketing-Rietberg-GmbH freuen sich auf den ersten Rietberger Schnäppchen-Verkauf, der am Samstag in der Cultura über die Bühne geht.

Das neue Jahr läutet die Stadtmarketing-GmbH mit einem frischen Veranstaltungsformat ein: Am Samstag, 14. Januar, feiert der Rietberger Schnäppchen-Verkauf – kurz RSV – in der Cultura am Torfweg Premiere. Heimische Händler bieten Ware aus Vorjahren sowie andere Lagerware zu besonders günstigen Preisen an. Der Eintritt ist kostenlos. Das Rundtheater an der Ems wird damit in der Zeit von 10 bis 18 Uhr gewissermaßen zu einem Outlet-Center: Zehn Unternehmen bauen dort ihre Tische auf und verkaufen ihre Produkte zu Sonderkonditionen.

Auswahl reicht von Jeans bis zu Schmuck

Im Angebot sind Bekleidung für Kinder und Erwachsene, Schuhe, Dekorationen, Olivenöl, Elektronik-Artikel sowie Schmuck – „also die ganze Bandbreite dessen, was das Shoppingherz begehrt“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Mit von der Partie sind demnach das Creativ-Handelscontor, Jeans & more Petra Barth, Baining Moden, Tölle Schuhe, Magd & Fischer, Denzel Olivenöl, Max & Moritz Kindermoden, Koch Uhren & Schmuck, Kowalschik E-Commerce sowie Ehrlich Mode & Accessoires. Die Stände werden im kompletten Cultura-Rundtheater aufgebaut, so dass genug Platz zum Stöbern und Anprobieren zur Verfügung steht.

Die Stadtmarketing-GmbH weist darauf hin, dass Besucher ausreichend Bargeld mitbringen sollten: „Der eine oder andere Händler verfügt zwar auch über mobile EC-Geräte, doch wer sich auf Barzahlung einstellt, ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite.“ Auch die Unterhaltung soll bei der Premierenveranstaltung nicht zu kurz kommen. So gibt es zur Begrüßung gratis ein Gläschen Sekt.

Den musikalischen Rahmen übernimmt vormittags das Akustikduo Lied.gut. Ihr Repertoire ist breit gefächert und umfasst Rock, Pop und Soul ebenso wie Dance. Im Nachmittag sind dann die beiden Musiker der Gruppe Klangvoll zu Gast. Mitglieder der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft zeichnen dafür verantwortlich, dass kein Besucher hungrig oder durstig nach Hause gehen muss. Des Weiteren ist die Rietberger Künstlerin Karin Wolf vor Ort. Ab 12.30 Uhr wird sie mit interessierten Kindern kreativ, so dass die Eltern in dieser Zeit in Ruhe bummeln können.