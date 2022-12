Rietberger Schüler werden Paten von Naschgarten

In einer Gemeinschaftsaktion von Wiesenschule und Stadt sind Bäume, Sträucher und Co. gepflanzt worden.

Gemeinsame Sache: Schüler der Wiesenschule haben zusammen mit dem städtischen Bauhof Bäume und Sträucher am Wiesenpfad in Rietberg gepflanzt.

Rietberg (gl) - Gemeinsam mit Schülern der Wiesenschule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Gütersloh, haben städtische Mitarbeiter jetzt Bäume und Sträucher gepflanzt.

Aktion soll Spaß am Gärtnern wecken

Die Wiesenschule übernimmt auch die Patenschaft für diesen „Naschgarten“ am Wiesenpfad, dem Fußweg hinter den Musterhäusern in Rietberg. 14 Kinder und Jugendliche haben kräftig mit angepackt und drei Obstbäume gepflanzt: je eine Süßkirsche, Pflaume und Birne. Hinzu kamen zehn Himbeersträucher, verschiedene Sorten Johannisbeersträucher, eine Jostabeere sowie eine Stachelbeere. Unterstützt wurden die Schüler von Martin Böcker und Alexander Speter von der Baubetriebsabteilung der Stadt Rietberg sowie von Heike Bennink, Leiterin der Abteilung Öffentliches Grün.

„Vielleicht entwickeln die Kinder ja Spaß am Gärtnern“, sagte Heike Bennink im Anschluss an die gemeinsame Pflanzaktion. Die Lehrer der Wiesenschule können regelmäßig von der nahegelegenen Schule am Torfweg den „Naschgarten“ aufsuchen, die Sträucher gießen und später eventuell ernten.