Rietberger St.-Hubertus-Schützengilde mit eigener App

Rietberg (gl) - Die St.-Hubertus-Schützengilde Rietberg hat die Pandemie dazu genutzt, um an neuen Konzepten zur Mitgliederbindung und -kommunikation zu feilen. Herausgekommen ist eine App, die zur zentralen internen Plattform werden soll. Das erste Fazit nach gut zwei Monaten fällt positiv aus: Rund 20 Prozent der Gilde-Mitstreiter nutzt die Software bereits, wie der Vorstand mitteilt.

Kaum Werbung, viele Nutzer

Pünktlich zum eigentlichen Schützenfest-Wochenende Mitte August ist das Werkzeug im App- und Google-Playstore eingestellt worden. Seither wurde es rund 400-mal heruntergeladen, sagt Vorsitzender Stefan Kay. „Gut 200 Mitglieder des Vereins haben sich auch ein eigenes Nutzerprofil angelegt, das dann weitere Funktionen ermöglicht.“ Kay zeigt sich mit diesem Start mehr als zufrieden: „Wir haben bislang kaum Werbung gemacht. Das tolle Wachstum haben wir ausschließlich der Mund-Propaganda zu verdanken“, betont er.

Nachhaltigkeit im Blick

Er hofft, dass diese Entwicklung genau so weitergeht. Denn mittelfristig soll sämtliche Kommunikation zwischen Verein und Mitgliedern über die App laufen. „Das spart Arbeit, Zeit, Geld, und ist vor allem auch ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit sowie zum Klimaschutz“, erläutert Vorstandsmitglied Fabian Reinkemeier, der das Projekt federführend begleitet, mit Blick auf den wegfallenden Briefverkehr.

Postweg bleibt bestehen

Demnach sollen die Einladungen zu Generalversammlungen ebenso über die Software versandt werden wie Eintrittskarten für das heimische Schützenfest. Ein Ausdruck der digitalen Dokumente sei nicht nötig. „Natürlich werden wir aber niemanden ausschließen und daher in der nächsten Zeit all diejenigen weiter per Post informieren, die die App aus welchen Gründen auch immer nicht nutzen können oder möchten“, unterstreicht Kay.

App informiert umfangreich

Neben Ansprechpartnern, Historien-Wissen sowie Bildern längst verblasster Schützenfest-Tage finden Nutzer in der App die aktuellen Termine des Vereins und der Kompanien. Zu einzelnen Veranstaltungen können sich die Grünröcke mit einem Klick anmelden. Das mache die Arbeit auch für die Organisatoren deutlich einfacher, sagt der Vorsitzende. Funktionieren tue dies derzeit zum Beispiel hervorragend bei der Vergabe von Terminen für das Kordelschießen. „Gerade mit Blick auf die noch herrschende Corona-Pandemie war das eine extrem große Hilfe für die Sportschützen aber auch die Mitglieder selbst.“

Organisation mit dem Smartphone

Neuigkeiten der Gilde erhalten die Nutzer per Push-Nachricht auf ihr Smartphone. Aktuell arbeitet das Projektteam überdies an einem Buchungstool für das Schützenheim. Wer es für eine Feier mieten möchte, kann das künftig ebenfalls über die App anfragen und sieht zudem, welche Termine frei sind.

App ist frei erhältlich

Die Software richtet sich indessen nicht nur an die Mitglieder der Gilde, sondern an alle, die dem Schützenwesen im Stadtgebiet Rietberg eng verbunden sind. „Wenn es wieder losgeht und beispielsweise um 12.45 Uhr der Vogel in Druffel fällt, erhalten alle Nutzer der App um 12.50 Uhr die Push-Nachricht samt Foto auf ihr Smartphone“, erklärt Fabian Reinkemeier. Schließlich sei die Frage, wer neuer König in den einzelnen Vereinen ist, in der Festsaison das Thema Nummer eins bei allen Schützen der Emskommune. Die Freischaltung eines Profils für den internen Bereich ist derweil ausschließlich den Mitgliedern vorbehalten. Die App gibt es kostenlos im App-Store und Google-Playstore (Suchbegriff „Schützengilde Rietberg“).