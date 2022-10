Rietberger Sternschnuppen gibt’s nun auch fürs Handy

Rietberg (gl) - Die Sternschnuppe, der beliebte Rietberger Einkaufskaufgutschein, geht den Schritt ins digitale Zeitalter. Ab Dienstag, 4. Oktober, gibt es den Gutschein nicht mehr in Papierform zu kaufen. Stattdessen ist der Gutschein im Scheckkartenformat oder direkt als Download aufs Smartphone oder das mobile Endgerät erhältlich.

Die Sternschnuppen sind bereits zehn Jahre alt

„Unsere Sternschnuppe gibt es mittlerweile seit nahezu zehn Jahren, und sie hat in dieser Zeit eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie hat sich fest in der Stadt etabliert und wird gut nachgefragt“, betont Johannes Wiethoff, Geschäftsführer der Stadtmarketing-GmbH, unter deren Dach alles, was mit dem Einkaufsgutschein zu tun hat, zusammenläuft, organisiert und abgewickelt wird. Nun werde es aber Zeit, den Gutschein auf den aktuellen Stand zu bringen.

Künftig können Beträge zwischen fünf und 250 Euro in beliebiger Höhe aufgeladen werden – beispielsweise 55,55 Euro zum Schnapszahl-Geburtstag. Außerdem muss das Guthaben nicht mehr auf einmal, sondern kann auch in verschiedenen Geschäften und in Teilbeträgen ausgegeben werden.

Die neuen Sternschnuppen sind ab Dienstag, 4. Oktober, zunächst ausschließlich in der Touristikinformation, Rathausstraße 38, erhältlich, und zwar zu den gewohnten Öffnungszeiten montags und freitags von 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, sowie samstags von 10 bis 12 Uhr. Die neuen Gutscheine können aber auch direkt online erworben und heruntergeladen werden. Der Link zum Online-Shop ist auf der Internetseite www.stadtmarketing-rietberg.de zu finden.

Papierformat kann noch bis des Jahresende eingelöst werden

Die bereits im Umlauf befindlichen, noch gültigen Sternschnuppen in Papierform können noch bis Jahresende bei allen bislang teilnehmenden Händlern und Geschäften eingelöst werden. Sie können aber auch kostenlos in der Touristikinformation gegen die neue Sternschnuppe im Scheckkartenformat oder in digitaler Form umgetauscht werden. Ab Anfang 2023 werden dann nur noch die neuen Sternschnuppen akzeptiert, alte, aber noch gültige Papiergutscheine müssen zunächst in der Touristikinformation umgetauscht werden.

Damit das Verschenken der Gutscheine künftig noch mehr Spaß macht, gibt es für jede Scheckkarte einen hübsch gestalteten Umschlag. „Es gibt unterschiedliche Umschläge für verschiedene Anlässe“, erklärt Lisa Jephcote, Teamleiterin in der Touristikinformation, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen die neuen Gutscheine verkaufen wird. „Die Kunden können wählen zwischen einem neutralen Umschlag und Umschlägen mit den Aufdrucken ‚Vielen Dank‘, ‚Herzlichen Glückwunsch‘ oder ‚Frohe Weihnachten‘. So ist die Sternschnuppe das passende Geschenk für jeden Anlass.“

Folgende Geschäfte nehmen teil

In folgenden Geschäften und Restaurants können die neuen Sternschnuppen eingelöst werden: Amigo Tierbedarf, Autohaus Am Südtor, Autohaus Ebbert, Bürgerbüro Rietberg, Collins Jeans & Mode, Denzel – Olivenöl & Balsamico Manufaktur, EDV Markus Koch und Kirsten Koch, Ehrlich Mode & Accessoires, Elektro Bergmeier, Elli-Center / Elli-Märkte mit den Filialen in Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen, Essbahnhof – Markthalle Rietberg, Euronics, Euronics Biermann, Fahrschule Prinz, Gartenschaupark Rietberg, Gärtnerei & Floristik Herbort, Gärtnerei Austermann, Handwerke Goldschmiedatelier, Hörakustik Vollbach, Klesener Touristik, Koch Uhren und Schmuck, Krane – Sehen und Hören, Kulturig, Landhandel Landwehr, Landhaus Wimmelbücker, Lind-Hotel, Magd und Fischer, Niermann´s Schnittstelle, Peppermint Shoes, Rotgerische Apotheke, Silver and more, Südtor-Apotheke, Super-Schnäppchen, Tölle Schuhe, Touristikinformation Rietberg, TTF-Markt Rietberg, Wilsmann anziehbar. Händler und Gastronomen, die noch mitmachen möchten, können sich in der Touristikinformation melden. Die Teilnehmerliste ist ebenfalls auf der Stadtmarketing-Internetseite zu finden und wird fortlaufend aktualisiert.