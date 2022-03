Rietbergs Altstadt verwandelt sich in ein Blütenmeer

Die Aktion startet am 1. April und endet am 24. April. Viele heimische Blumenexperten setzen blühende Akzente.

Rietberg (gl) - Unter dem Motto „Rietberger Blütenzauber“ hat das Stadtmarketing eine Aktion vorbereitet, die Lust auf Frühling, Farbe und Sonnenschein machen und viele Besucher in die City locken soll. Los geht es am Freitag, 1. April, letzter Tag ist Sonntag, 24. April. Die heimischen Blumenexperten „Kraut & Rosen“, Gärtnerei Austermann, Gartenhof Echterhoff, Garten- und Landschaftsbau „Zum Grünen“ sowie der Biohof Mertens-Wiesbrock setzen an verschiedenen Stellen blühende Akzente. Die Rietberger Tischlerei Steinkämper steuert Hochbeete und Pflanzregale bei, das Metallbauunternehmen Mecondo stellt schmückende Elemente aus Metall zur Verfügung.

Schaufenster werden frühlingshaft dekoriert

Kübel, Bäume, Beete und natürlich zahlreiche Blumen werden an verschiedenen Punkten platziert, so dass in der kompletten Einkaufsmeile der Frühling einzieht. Dazu werden die Schaufenster der Geschäfte mit dem Schriftzug „Rietberger Blütenzauber“ verziert. Die 25 großen, dekorativen Ostereier, die bereits im vergangenen Jahr zum Einsatz kamen, werden wieder entlang der Rathausstraße verteilt. Karin Wolf bringt mit Kindern aus ihrer Kunstwerkstatt den Frühling auch bildlich in die City.

Darüber hinaus hat die Stadtmarketing-GmbH eine Mitmachaktion für alle Rietberger Bürger vorbereitet: Wer Blumen mag, kann zwischen dem Rieti-Sonntag und Mittwoch, 6. April, einen leeren, mit Namen versehenen Blumentopf bei den Organisatoren abgeben. Die Gärtner aus dem Gartenschaupark bepflanzen die Behältnisse mit bunten Frühlingsboten, und in der Woche vor Ostern werden diese dann an die teilnehmenden Händler weitergegeben, um als fröhliche Deko für die Schaufenster zu dienen. Nach Ostern können die Kunden ihre bepflanzten Töpfe in den Geschäften abholen.

„Wir freuen uns sehr auf die blumigen Zeiten “

Die Blumentöpfe (maximal 15 Zentimeter Durchmesser) werden am Rieti-Sonntag, 3. April, von 13 bis 18 Uhr in der Touristikinformation an der Rathausstraße oder von Montag bis Mittwoch, 4. bis 6. April, im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes, ebenfalls an der Rathausstraße, entgegengenommen. Die Abgabezeiten dort sind Montag und Dienstag, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, sowie Mittwoch, 10 bis 12 Uhr.

„Wir freuen uns sehr auf die blumigen Zeiten und bedanken uns bei allen Aktiven ganz herzlich, dass sie uns unterstützen. Unser Rieti-Sonntag, an dem bekanntlich auch die Geschäfte öffnen, wird eingebettet in unseren Blütenzauber. Die Aktion wird ein richtiger Hingucker“, kündigt Stadtmarketing-Geschäftsführer Johannes Wiethoff an. Das Programm für den Rieti-Sonntag werde in Kürze bekanntgegeben, heißt es in der Ankündigung.