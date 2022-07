Rietbergs Boule-Gruppen spielen Stadtmeisterschaft aus

Rietberg (gl) - Bei strahlendem Sonnenschein haben die Boccia/Boules von Germania Westerwiehe, die NK-Boules vom TuS Westfalia Neuenkirchen und die Rieti-Boules vom TuS Viktoria Rietberg ihre zweite Rietberger Stadtmeisterschaft durchgeführt. Dazu waren alle Boule-Gruppen aus dem Stadtverband eingeladen. Ausgetragen wurde der Wettstreit an zwei Tagen auf insgesamt acht Plätzen. 32 Teilnehmer hatten sich angemeldet – Kurt Münster war mit über 90 Jahren der Älteste.

Gespielt wurde in der Version „Tête-à-Tête“ (Einzelspiel) je ein Satz mit einer maximalen Spielzeit von 20 Minuten. In acht Durchgängen, in denen jeweils das Los über die Zusammensetzung der Spielerpaare sowie die Platzwahl entschied, wurde der Sieger ermittelt. Platz eins belegt Volker Bolte (NK-Boules) mit acht Gewinnsätzen und einer Punktedifferenz von 48. Ihm folgt Heinz Bonen (Rieti-Boules) mit sieben Gewinnsätzen und einer Punktedifferenz von 34. Rang drei geht an Christa Gallus (NK-Boules) mit ebenfalls sieben Gewinnsätzen und einer Punktedifferenz von 9. Nach der Siegerehrung verbrachten die Teilnehmer den Abend bei angenehmen Temperaturen mit Würstchen, Steaks, Kartoffelsalat und Kaltgetränken sowie viel Fachsimpelei.