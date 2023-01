Rotes Kreuz Rietberg ehrt treue Blutspender

Rietberg (gl) - Dieter Nowak, zu diesem Zeitpunkt noch Vorsitzender des Ortsverbands Rietberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), und Bürgermeister Andreas Sunder haben in der ehemaligen Gaststätte Blomberg 73 Blutspendern für ihren Einsatz gedankt. Nowak machte in seiner Ansprache deutlich, wie wichtig das Blutspenden gerade jetzt ist.

Blutvorrat des Blutspendediensts West reicht lediglich für einen Tag

So müsse der Lebenssaft zur medizinischen Versorgung eigentlich stets ausreichend für fünf Tage zur Verfügung stehen. Aktuell reiche er beim Blutspendedienst West aber gerade einmal für einen Tag. Allein in NRW würden täglich 3500 Liter Blut zur Versorgung der Patienten benötigt.

Das Team des DRK zeigte sich daher überaus erfreut, dass im zurückliegenden Jahr in der Emsstadt insgesamt 2319 Blutspenden registriert werden konnten. 163 Personen nahmen das erste Mal am Aderlass teil. Denn nach wie vor lässt sich Blut trotz des medizinischen Fortschritts nicht künstlich herstellen, und so dankte Dieter Nowak den anwesenden Lebensrettern für ihren Einsatz für die Gesellschaft.

Stammgäste: Viele Spender nutzen jede Gelegenheit

Sunder überreichte jenen Blutspendern, die 50-mal oder häufiger ihren Lebenssaft gegeben haben, Ehrenurkunden und Präsente. Besondere Anerkennung sprachen er und Nowak dabei Franz-Josef Laukemper aus, der bereits auf seine 200. Blutspende zurückblicken kann. Dies sind die weiteren Geehrten:

50 Blutspenden: Dominik Bartels, Oliver Benteler, Hiltrud Deppe, Anja Dirkwinkel, Klaus Dorenkamp, Jürgen Ernst, Marita Freise, Georg Friesen, Holger Geistmeier, Angelika Großwald, Heinz-Jürgen Junkmann, Elisabeth Kentrup, Matthias Kerker, Jörg Krähenhorst, Renate Kriener, Katharina Legrand, Dominik Meierfrankenfeld, Jan Mertensotto, Konrad Mertensotto, Elke Oesterwiemann, Heinrich Otterpohl, Maria Pieper, Christel Rennemeier, Jürgen van de Sand, Ralf Sellemerten, Dirk Settertobulte, Heike Stallein, Helen Steinberg, Irmgard Sudbrock und Daniel Winkenstette.

Ehrungen: 75, 100, 125 oder 150 Mal gespendet

75 Blutspenden: Markus Althoff, Herman Becker, Michael Brummel, Dietmar Flore, Jörn Frensemeier, Sabine Furche, Reinhard Hagenheide, Werner Hanswillemenke, Dietmar Helftewes, Jürgen Helftewes, Patrick Hornig, Michael Kleinehakenkamp, Bernhard Koch, Matthias Kriener, Lorenz Lütkemeyer, Sabine Münster, Klaus Schnieder, Stefan Steinberg, Stefanie Stukemeier und Bernhard Sudbrock.Ihnen galt der Dank für jeweils 150 Blutspenden: (v. l.) Boris Mechow, Hans-Josef Ahrens und Wilfried Dirkwinkel.

100 Blutspenden: Günter Settertobulte, Christoph Klinge, Franz Vollbracht, Hans-Josef Schulte, Herbert Kammertöns, Marie-Luise Peterschröder, Karl-Heinz Habrock-Pöppelbaum und Martin Austermann.

125 Blutspenden: Gerhard Schult, Franz-Josef Sudahl, Peter Verhoff, Franz Josef Wördekemper, Helmut Hainke, Wolfgang Holert, Reinhard, Köster und Christoph Kloock.

150 Blutspenden: Boris Mechow, Hans-Josef Ahrens, Wilfried Dirkwinkel und Michael Recker.

Die nächsten Termine stehen bereits fest

Aufgrund der aktuellen Blutknappheit lud Dieter Nowak bereits zu den nächsten Blutspendeterminen ein: Am Mittwoch, 8. März, wird beim DRK in Rietberg eine Gelegenheit zum Aderlass angeboten. Am Donnerstag, 9. März, besteht diese Möglichkeit dann bei den Kollegen in Mastholte. Es besteht weiterhin die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mindestens OP-Maske). Nach einer Corona-Impfung ist keine Rückstellung von der Blutspende erforderlich, insofern keine Impfreaktionen wie Fieber oder Übelkeit auftreten. Der Lebenssaft wird nicht auf Sars-Cov-2 getestet, da das Virus sich nach aktuellem wissenschaftlichen Stand nicht im Rahmen einer Bluttransfusion übertragen lässt.