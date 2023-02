Rückenwind für Projekt auf Duhmes Hof in Mastholte

Zwölf Pflegebedürftige sollen in der Wohngemeinschaft ein neues Zuhause finden, jeweils in eigenen, persönlich eingerichteten Appartements.

Rietberg-Mastholte (gl) - Eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke im jüngeren Lebensalter betreibt künftig der Verein Daheim aus Gütersloh in der Anlage der Stiftung Duhmes Hof in Mastholte. André Kuper, heimischer CDU-Landtagsabgeordneter und Präsident des Landtags NRW, stattete der Einrichtung jüngst einen Besuch ab. Im Gepäck hatte er eine für die Hausherren erfreuliche Nachricht. Mit einem Förderbetrag von 234.900 Euro kann der Gütersloher Verein demnach rechnen. Die Summe ist ein Förderbeschluss der NRW-Stiftung Wohlfahrtspflege zur Gestaltung einer Gartenanlage für die Bewohner, die auf 2200 Quadratmetern nicht nur mit einem bereits vorhandenen Baumbestand punkten soll, sondern auch mit ergänzenden Therapiegeräten.

Lob von André Kuper

Begleitet wurde Kuper von einem weiteren Repräsentanten aus dem Düsseldorfer Landtag: Josef Neumann (SPD), zugleich Mitglied des Stiftungsrats Wohlfahrtspflege NRW. Beide Politiker zeigten sich beeindruckt von der Einrichtung in Duhmes Hof mit ihrem großzügigen Raumkonzept für die Bewohner. Zwölf Pflegebedürftige sollen in der Wohngemeinschaft ein neues Zuhause finden, jeweils in eigenen, persönlich eingerichteten Appartements. Gemeinschafts- und Therapieräume, eine Küche sowie Verwaltungs- und Personalräume ergänzen das Konzept individuellen Wohnens inmitten der Dorfgemeinschaft. „Dafür spreche ich, zusammen mit Josef Neumann, Daheim und den Ehepaaren Kraft und Ruoff, die als Stiftungsgründer Duhmes Hof realisiert haben, unsere lobende Anerkennung aus“, betonte André Kuper. „Mit der NRW-Stiftung Wohlfahrtspflege fördern wir seit 1974 zum Beispiel Einrichtungen wie diese“, erläuterte Josef Neumann. Bis heute seien rund eine Milliarde Euro an Fördergelder geflossen. Finanziert werde die Institution durch die Gewinne der NRW-Spielbanken, ließen beide Abgeordnete noch zusätzlich wissen.

Beim Rundgang durch die Wohnanlage mit dem Führungsteam vom Verein Daheim wurden noch viele Detailinformationen ausgetauscht. „20 Fachangestellte betreuen im Wechsel täglich rund um die Uhr unsere Bewohner“, berichtete Geschäftsführer Tom Kaiser. Mit großem Interesse folgten die beiden Gäste aus Düsseldorf auch den Erklärungen von Landschaftsarchitekt Jürgen Edenfeld zur großen Gartenanlage. Wann die Wohngemeinschaft auf Duhmes Hof fertiggestellt wird, steht noch nicht genau fest.