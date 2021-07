S40: Günstigere Preise, neue Haltestelle

Guten Nachrichten gibt es für die Fahrgäste des Westfalen-Schnellbusses S40 zwischen Rheda-Wiedenbrück und Paderborn. Ab dem 1. August fallen auf bestimmten Relationen die Preise. Auch beim Fahrplan gibt es Veränderungen: So wird künftig in Rietberg zusätzlich die Haltestelle Dasshorststraße angefahren.

Auch die Fahrten zwischen Rheda-Wiedenbrück und Delbrück, Rheda-Wiedenbrück und Paderborn sowie Rheda-Wiedenbrück und Rietberg kommen künftiggünstiger, wie der Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL) mitteilt. Die neuen Preisstufen erfolgen demnach im Rahmen der allgemeinen Tarifanpassung, die jedes Jahr zum 1. August stattfindet. Noch eine gute Nachricht für alle Rietberger: In Rietberg gibt es mit der Dasshorststraße eine zusätzliche Haltestelle.

Die weiteren Änderungen:

- In Paderborn werden die Haltestellen Neuhäuser Tor und Merschweg in den Fahrplan aufgenommen.

- Die Abfahrtszeiten der S40 Richtung Paderborn werden um zwei Minuten nach hinten verschoben. Damit ist für Fahrgäste der Buslinie 77 aus Gütersloh, die weiter nach Paderborn möchten, am ZOB in Rietberg der Umstieg in die S40 gesichert.

- Die Haltestelle Kleine in Wiedenbrück heißt nun Stadthalle.

Der Westfalen-Schnellbus S40 ist seit dem 28. März zwischen Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Delbrück und Paderborn im Stundentakt unterwegs und ermöglicht eine schnelle sowie umstiegsfreie Verbindung zwischen diesen Städten. An den Bahnhöfen Paderborn und Rheda-Wiedenbrück sei der Fahrplan optimal an die Fahrpläne des Schienennahverkehrs ausgerichtet, sodass dort ohne lange Wartezeiten in die Züge umgestiegen werden könne, heißt es in der Mitteilung. Ausführliche Informationen zum WestfalenSchnellbus sind außerdem unter https://goon- gbs.de erhältlich. Informationen zur Mobilität im Kreis Gütersloh unter https://owlmobil.info.