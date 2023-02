Schafe in Varensell: Tierärztin spricht von unhaltbaren Zuständen

Die Vorsitzende des Varenseller Vereins „Achtung für Tiere“, Astrid Reinke, übt massive Kritik an einer Schafhaltung zwischen Varensell und Verl. Ins Visier nimmt die Tierärztin auch das durch ihre Meldung hinzugezogene Veterinäramt des Kreises Gütersloh, das die Vierbeiner im wahrsten Sinn des Wortes im Regen stehen lasse. Die Behörde stellt derweil klar: „Die Vorstellung einer guten Tierhaltung des Vereins ‚Achtung für Tiere’ deckt sich nicht mit den von uns gesetzlich zu fordernden und durchzusetzenden Mindestanforderungen.“

„Schafe müssen dreckverschmierte Pflanzen essen“

Seit Anfang vergangener Woche melde sie dem Veterinäramt anhaltendes Tierleid in zwei Schafherden, schreibt Reinke. Die Tiere seien auf kahlen Äckern eingepfercht und schutzlos scharfem Wind, Kälte, Regen sowie Feinden preisgegeben. Auch kranke Schafe habe sie ausgemacht. „Sie müssen dreckverschmierte Pflanzenreste essen, gehen oft unruhig hin und her, greifen sich an, erscheinen hungrig, teilweise mager, manche scharren im Boden“, beschreibt die Vereinsvorsitzende.

„Ich kann die Tiere nur von jenseits des Zauns ansehen, habe aber immer mehr Missstände beobachtet. Das kostet Zeit. Das Veterinäramt kann den Acker betreten, die Tiere anfassen, abtasten, gründlich untersuchen.“ Laut rechtlicher Vorgaben muss Schafen nach Angaben der Tierärztin jederzeit Witterungsschutz zur Verfügung stehen. Alle Tiere müssten gleichzeitig trocken und windgeschützt liegen können. Sie bräuchten ausreichend artgerechte Nahrung, Trinkwasser sowie Mineralien und müssten mindestens einmal täglich gründlich kontrolliert werden. „Aber im Kreis Gütersloh stehen Schafe, sogar Lämmer, bei Kälte und scharfem Wind im strömenden Regen auf matschigen Äckern herum,“ kritisiert Reinke die Schafhalter und das Veterinäramt.

Reinke vermisst Eingreifen des Kreises Gütersloh

Am Sonntagmorgen habe ein Lamm verzweifelt versucht, aus dem Matsch aufzustehen – vergeblich. „Wie lange mochte das kranke, magere Tier sich schon in dieser verzweifelten Situation befunden haben? Nachts hatte es in Strömen gegossen“, schreibt Reinke. Am Samstagabend und noch einmal am Sonntagmorgen habe sie die Polizei angerufen, diese wiederum das Veterinäramt. Ihr sei mitgeteilt worden, es werde sich gekümmert. Der Schäfer werde das kranke Tier im Lauf des Tages holen, was die Vereinsvorsitzende jedoch scharf kritisiert. „Ein Lamm, das offensichtlich leidet, das nicht einmal mehr aufstehen kann, abgemagert ist, das lässt man doch nicht noch weiter stundenlang in Kälte, Nässe und Dreck liegen“, erklärt sie.

Sie habe erwartet, dass das kranke Lamm amtlicherseits versorgt und zu seinem Schutz sowie zu Beweiszwecken sichergestellt wird, erklärt Astrid Reinke. Schließlich liege bei dieser Schafhaltung vieles im Argen. Tierschutzverstöße müssten konsequent geahndet werden, fordert sie.

Veterinäramt weist Kritik von sich

„Die Pressemitteilung des Vereins über die Schafe ist uns bekannt“, informiert Jan Focken als Sprecher des Kreises Gütersloh auf Nachfrage dieser Zeitung. Demnach waren die Tierärzte des Kreises am Wochenende bei der besagten Herde. „Das Tierschutzbüro hatte die Polizei alarmiert, die uns dann verständigte.“ Am Montag seien die Veterinäre nochmals zur Nachkontrolle vor Ort gewesen.

Bei der Herde handele es sich um eine typische Wander-Schafherde. Ein Lamm, dem es gesundheitlich offenbar nicht so gut ging, sei inzwischen herausgenommen worden. „Grobe Verstöße konnten nicht festgestellt werden. Jedoch deckt sich die Vorstellung einer guten Tierhaltung des Vereins ‚Achtung für Tiere’ nicht mit den von uns gesetzlich zu fordernden und durchzusetzenden Mindestanforderungen“, erklärt Focken abschließend.