Schnieder verlässt Vorstand der Volksbank Rietberg

Rietberg (gl) - Die Volksbank Rietberg steht vor einem ereignisreichen Jahr. Im kommenden Frühsommer will die Bank ihre Vertreter über das Zusammengehen mit der benachbarten Volksbank Delbrück-Hövelhof abstimmen lassen. Unterdessen zeichnen sich bereits erste Umrisse an der Spitze des dann vereinigten genossenschaftlichen Kreditinstituts ab. Auf dem Weg zur angestrebten Verschlankung des Vorstands von derzeit fünf auf mittelfristig zwei Mitglieder hat es jetzt eine Entscheidung gegeben: Klaus Schnieder, dienstjüngster der fünf Vorstände, hat sich entschieden, die Bank Ende des kommenden Monats zu verlassen, um eine neue Führungsposition in der örtlichen Wirtschaft zu übernehmen. Dies gibt das Geldinstitut in einer Pressemitteilung bekannt.

Neue Tätigkeit beim Recycling-Spezialisten

Der 46-jährige verheiratete Vater von zwei Kindern war 2018 nach entsprechender beruflicher Managementqualifikation zum Vorstand der Bank bestellt worden. Er zeichnete danach für den Marktbereich der Bank verantwortlich und werde vielen Mitgliedern und Kunden als kompetenter Gesprächspartner bei Finanzierungsvorhaben in Erinnerung bleiben, heißt es in dem Schreiben weiter.

Sein Vorstandsamt wird Schnieder vor dem Hintergrund der anstehenden Fusion auf eigenen Wunsch vorzeitig verlassen, um beim Recycling-Spezialisten Hermann Kathöfer in seinem Heimatort Druffel an verantwortlicher Stelle tätig zu werden.

Schnieder wird in dem expandierenden Unternehmen im Bereich „Projektmanagement und Projektentwicklung“ mit Prokura einsteigen. „Eine spannende zukunftsträchtige Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, äußert sich Schnieder.

Kontakte als Führungskraft helfen bei neuer Aufgabe

Klaus Schnieder verlässt auf eigenen Wunsch den Vorstand der Volksbank Rietberg.Von Seiten der Volksbank Rietberg begleiten das scheidende Vorstandsmitglied alle guten Wünsche. „Wir danken Klaus Schnieder für seine langjährige Treue und sein Engagement für unsere Bank“, wird der Aufsichtsratsvorsitzende Hugo Dieding in der Pressemitteilung zitiert. „Für die Bewältigung seiner neuen anspruchsvollen Aufgabe wünschen wir ihm viel Erfolg. Die vielfältigen Kontakte, die er als Führungskraft unseres Instituts in die regionale Wirtschaft geknüpft hat, werden ihm dabei zweifellos zugutekommen.“