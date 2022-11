Schützen Rietberg sammeln Rekordsumme für Kriegsgräberfürsorge

Die Hubertus-Schützengilde freut sich, 725,85 Euro an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu überreichen.

Rietberg (gl) - Rekord bei der jüngsten Spendenaktion der St.-Hubertus-Schützengilde Rietberg: Die Sammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge brachte eine Summe von mehr als 700 Euro ein – so viel wie noch nie. Rund zwei Dutzend Mitglieder des Vereins hatten wie in den Jahren zuvor auf dem Friedhof gestanden, um für den guten Zweck zu sammeln. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut mehr als 800 Kriegsgräberstätten in fast 50 Ländern. Insgesamt sind dort 2,8 Millionen Deutsche der Weltkriege begraben.

Schon seit vielen Jahren engagieren sich sie Rietberger Grünröcke für den Volksbund. „Wir freuen uns, dass auch dieses Jahr so viele Rietbergerinnen und Rietberger fleißig gespendet haben“, sagt Gilde-Chef Stefan Kay. Oberst Hubert Handing bedankte sich zudem bei den Helfern des Vereins, die sich ehrenamtlichen für die Sammlung bereiterklärt hatten. Die Summe von 725,85 Euro werden die Gilde-Schützen in Kürze an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge überreichen.