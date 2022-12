Seniorensport in Rietberg unterm DRK-Dach

Rietberg (gl). Zum Jahreswechsel erweitert der Rietberger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) das Angebot für die Seniorengymnastik. Weil die Sportiv-Gruppen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) eine neue Trägerschaft benötigen, haben sich die Kursusleitungen der Seniorengymnastik für das örtliche DRK entschieden. Dieter Nowak (Vorsitzender DRK Rietberg) und Jenny Wilhelmstroop (Leitung Seniorenarbeit) hätten bereits alles für einen reibungslosen Start in die Wege geleitet, gibt das DRK in einer Pressemitteilung bekannt.

Zu Jahresbeginn wir noch der Saal der ehemaligen Gaststätte Blomberg genutzt

Demnach wird im neuen Jahr das bereits bestehende Angebot der Seniorengymnastik von Dagmar Willimzik und Gerda Göke bereichert. Zu Beginn des Jahres wird für die Gymnastik noch der Saal der ehemaligen Gaststätte Blomberg genutzt. Aber schon im Frühjahr stehe die komplett sanierte Seniorenbegegnungsstätte an der Dr.-Bigalke-Straße wieder für den Sport zur Verfügung, teilt das DRK mit. Bewegung halte fit im Alter, helfe der Gesundheit und sorge maßgeblich für das physische und psychische Wohlbefinden, heißt es in dem Schreiben weiter. Außerdem trage eine regelmäßige Teilnahme an Gymnastikangeboten zum Muskelaufbau, zur Ausdauer und zum Erhalt der kognitiven Fähigkeiten bei.

Die Teilnehmer an den Sportangeboten förderten zudem ihre sozialen Kontakte und erführen Lebensfreude. „Also, worauf noch warten?“, fragt das DRK. Im neuen Jahr seien in den Gymnastikgruppen noch Plätze frei. Die nun insgesamt fünf ausgebildeten Kursusleitungen des DRK Rietberg freuen sich auf Teilnehmer: Die Seniorengymnastikgruppen des DRK gibt es in Rietberg, Bokel, Druffel und Mastholte. Weitere Infos sind auf der Internetseite abrufbar. Fragen beantwortet auch die Leitung der Seniorenarbeit. Auf Wunsch vermittelt Jenny Wilhelmstroop, 02944/587720, den Kontakt.