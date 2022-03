Siedlergemeinschaft Rietberg ehrt treue Mitglieder

Rietberg (gl) - Aktuelle Informationen, Ehrungen sowie ein Rück- und Ausblick haben im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Siedlergemeinschaft Rietberg gestanden. Dazu konnte Vorsitzender Peter Bart unter Wahrung der 2Gplus-Regel 30 Personen im Bürgerkrug begrüßen. Aufgrund der Pandemie hätten 2021 die angesetzten Schulungen, Seminare und Ausflüge weitgehend verschoben werden müssen, sagte Bart. Diese Angebote sollen nun im laufenden Jahr nachgeholt werden.

Der Verband Wohneigentum, dem die Siedlergemeinschaft Rietberg angeschlossen ist, bietet unter anderem Rechts-, Bau- und Wohn- sowie Gartenberatungen an. Darüber hinaus engagiert sich der Verband auf politischer und gesellschaftlicher Ebene für die Interessen seiner Mitglieder. Weitere Informationen hält Peter Bart unter 05244/988333 oder per E-Mail bereit:Siedler.Rietberg@gmx.de

So steht im Mai die Gartenberatung im Vordergrund. „Kompost – das Gold des Gärtners“ lautet etwa der Titel einer halbtägigen Infoveranstaltung. Im Juni ist ein Sommerausflug nach Königswinter geplant. Im November findet das traditionelle Adventskaffeetrinken statt. Aus gegebenem Anlass ebenfalls auf der Agenda 2022 steht die Grundsteuerreform. Demnach müssen für die Berechnung der Grundsteuer künftig aktuelle Grundstückswerte ermittelt werden. Zentrale Fragen dazu sollen in den nächsten Wochen über die Mitgliederzeitung und bei Bedarf auch in Veranstaltungen beziehungsweise persönlichen Gesprächen geklärt werden.

Bart freute sich, dass der Service der Gebäudewertermittlung für Mitglieder des Verbands Wohneigentum im vergangenen Jahr spürbar mehr nachgefragt worden sei. Schließlich sei diese Analyse für viele Vorhaben – ob Schenkung, geplante Erbschaft oder Verkauf des Hauses – eine wichtige Grundlage, stellte er heraus. Positiv zu bewerten sei auch die Mitgliederentwicklung der Siedlergemeinschaft Rietberg. Sie zähle momentan 560 Mitstreiter, sagte der Vorsitzende. 30 von ihnen wurden im Rahmen der Versammlung für ihre 25-, 40- oder gar 50-jährige Vereinstreue geehrt. Zehn konnte Bart persönlich mit einer gerahmten Urkunde, einer Jubiläumsspange und einem kleinen Präsent auszeichnen.