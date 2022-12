Spänebunker in Mastholte brennt binnen neun Tagen zwei Mal

Ein Schwelbrand in einem Spänebunker an der Straße Alt Hammoor in Mastholte hat die Feuerwehr am ersten Weihnachtsfeiertag bis in den späten Nachmittag hinein beschäftigt.

Rietberg-Mastholte (ei) - Den ersten Weihnachtsfeiertag haben die ehrenamtlichen Feuerwehrleute des Löschzugs Mastholte nicht ganz freiwillig zusammen verbracht: Ein Schwelbrand in einem Spänebunker beschäftigte sie bis in den späten Nachmittag. Bereits um 9.17 Uhr hatten ihre digitalen Meldeempfänger geschrillt und sie an die Straße Alt Hammoor in Mastholte gerufen. Dort stieg dicker Rauch in den Himmel – wie schon vor neun Tagen.

Drehleiter wurde doch nicht benötigt

„Die erste Meldung per Notruf bestätigte sich nach kurzer Erkundung durch einen Trupp unter Atemschutz“, beschreibt Löschzugführer Günter Poll die vorgefundene Lage. Wiederum musste im weiteren Verlauf des Einsatzes der Spänebunker durch die Einsatzkräfte komplett geleert werden. Zunächst war auch die Drehleiter aus Rietberg alarmiert worden, die aber nach kurzer Zeit wieder abrücken konnte. Es wurden zusätzliche Atemschutzgeräte und Masken von der Kreisfeuerwehrschule in St. Vit an die Einsatzstelle gebracht, um genügend Ausrüstung vor Ort zu haben. Die Späne wurden nach dem Ablöschen in Absetzmulden gefüllt. Während des Einsatzes konnten sich die Feuerwehrleute mit Schnitzelbrötchen und Kuchen stärken. Der Firmenchef hatte sich nach Angaben des Einsatzleiters um die Verpflegung der rund 30 Aktiven vorbildlich gekümmert. Gegen 16 Uhr konnten die Brandschützer schließlich wieder nach Hause zu ihren Familien fahren und sich dem Weihnachtsfest widmen.

Bereits am 16. Dezember war die Feuerwehr bei dem Mastholter Unternehmen im Einsatz gewesen, um den brennenden Spänebunker zu löschen (diese Zeitung berichtete). Dieser war nach Günter Polls Angaben auch da komplett geleert worden – 120 Kubikmeter Holzspäne mussten umgelagert werden. Am ersten Weihnachtstag waren es nun rund 100 Kubikmeter. Die Ursache für den neuerlichen Brand steht noch nicht fest. Für den Löschzug Mastholte war es der 70. Einsatz im zu Ende gehenden Jahr. Am häufigsten waren die Helferinnen und Helfer in den Monaten Juli (neun Einsätze) und November (sieben) beansprucht worden. Im Jahr 2021 wurden 58 Alarmierungen abgearbeitet, im Jahr 2020 waren es 133 gewesen.