Spänebunker in Mastholte in Brand geraten

Zu einem Brand auf einem Firmengelände an der Straße Alt Hammoor in Mastholte musste die Feuerwehr ausrücken.

Zu einem Spänebunkerbrand in Mastholte rückte die Feuerwehr am Freitag aus.

Rietberg-Mastholte (ei) - Zu einem Großeinsatz mussten am Freitagvormittag die Feuerwehrleute der Löschzüge Rietberg und Mastholte ausrücken. Um 11.15 Uhr eilten sie zu einem Spänebunkerbrand auf einem Firmengelände an der Straße Alt Hammoor in Mastholte. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute war auch in der Werkstatt des Betriebs eine leichte Rauchentwicklung wahrzunehmen, berichtete Stadtbrandinspektor Matthias Setter.

Bagger kommt zum Einsatz

Sofort wurde die Zuleitung von dem Spänebunker in die Werkstatt getrennt, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Zunächst mit Wasser und später auch mit Schaummittel wurde das Feuer im Spänebunker eingedämmt. Am Nachmittag wurde dann unter anderem ein Bagger eingesetzt, um den etwa zur Hälfte gefüllten Spänebunker zu leeren. Die Arbeiten dauerten bis in den Abend hinein an.