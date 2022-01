Spektakulärer Reisevortrag in der Rietberger Cultura

Rietberg (rob) - Mit dem Bulli einmal rund um Island, vorbei am nördlichen Polarkreis: Der Paderborner Fotograf Peter Gebhard hat diese außergewöhnliche Tour zusammen mit einem Freund unternommen. Die Fotos und Videos, die binnen der insgesamt fünf Monate entstanden sind, zeigte er jüngst rund 400 interessierten Besuchern in der Rietberger Cultura.

Als Reisemobil dient ein VW-Bulli

Als Reisemobil dient Gebhard ein VW-Bulli der ersten Generation. Den T1 mit 44 PS, gefertigt 1974 in Brasilien, habe er 2015 erworben, berichtet er. Er kennt sich bestens aus – mit Island, mit seiner Ausrüstung und inzwischen auch mit dem Bulli, den er Erwin getauft hat, und der auf der langen Tour „nur“ drei nennenswerte Defekte hatte. Jedes Mal bekamen Gebhard und sein Begleiter den Wagen wieder ans Laufen. Kurios: Nach einem Riss des Gaszugs führte für die 100 Kilometer bis zur nächsten Werkstatt ein Ersatz-Drahtseil durch das Innere des Wagens.

Spektakulär sind die Aufnahmen, die er in Rietberg präsentiert. Häufig nutzte Gebhard eine Drohne. So kommen die atemberaubende Landschaft, die Lichtspiele am Horizont und die Verbindung zum Fahrzeug sehr gut zur Wirkung. Für einen Kalender hat der Fotograf zwölf Motive ausgewählt. Ein Island-Buch hat er ebenfalls aufgelegt. Von Erlösen daraus und aus Vorträgen bestreitet der Mittfünfziger, der 1986 in Bielefeld ein FH-Studium Fotodesign begann, seine Einnahmen. Für das laufende Jahr sind weitere 29 Events in vielen großen Städten Deutschlands terminiert. Corona habe ihn wirtschaftlich getroffen, sagt er gleich zu Beginn. Vorträge mussten ausfallen oder wurden verschoben. Gebhard nutzte die Zeit für eine weitere Reise – Lissabon-Lappland –, die er gerade auswertet.

Rund 10.000 Kilometer in 150 Tagen

Rund 10.000 Kilometer hat er in 150 Tagen auf Island zurückgelegt. Beeindruckend sind die vielen persönlichen Begegnungen. Jeden Gesprächspartner nennt Peter Gebhard beim Vornamen, die Namen der vielen Örtchen auf der Tour kennt er auswendig. Übernachtet haben die Reisenden meist im Igluzelt, manchmal in einem isländischen Torfhaus oder auf einem Campingplatz. Die Drohne lässt der Fotograf über Eisschollen und Lavalandschaften ziehen. Eindrucksvolle Langzeitbelichtungen gelingen ihm mitten in der Nacht. Ein Abend am Lagerfeuer wird mit dem Aufleuchten von Polarlichtern gekrönt. Gebhard erzählt schnell und fesselnd. Rietberg sei mit 400 Gästen sein absoluter ekord gewesen, freut er sich.