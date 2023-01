Spende der Stadt Rietberg unterstützt Warenkörbe

Die 3700 Euro, die Bürgermeister Andreas Sunder überreichte, kommen den Ausgabestellen in Rietberg und Mastholte zugute.

Rietberg (gl) - Ohne sie hätten viele Menschen in Rietberg nicht genug zu essen: die Caritas-Warenkörbe. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat sich bei den Ausgabestellen Rietberg und Mastholte die Zahl der Hilfebedürftigen fast verdoppelt. Bürgermeister Andreas Sunder ist bewusst, wie wichtig und wertvoll die Arbeit der Ehrenamtlichen ist. Er hat sich deshalb dazu entschlossen, seine jährliche Weihnachtsspende den Warenkörben zu überreichen. 3700 Euro sind dabei zusammengekommen. Den Betrag brachte Sunder jüngst in Mastholte vorbei.

Aufruf in den sozialen Medien

Wie es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, war es ein besonderer Tag für die Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der ehemaligen Hauptschule mit Lebensmitteln eindeckten. Denn sie durften sich zusätzlich über Weihnachtspäckchen freuen. „Die haben Mastholterinnen und Mastholter gestiftet. Es ist schön, unseren Kundinnen und Kunden eine kleine Extrafreude bereiten zu können“, betonte Ursula Ahrens vom Warenkorb-Team. Da es viel zu tun gab, wurde das Stadtoberhaupt kurzerhand mit kleineren Aufgaben betraut, um ein wenig mitzuhelfen.

500 Euro spendet er jedes Jahr zu Weihnachten. Das Geld, das eingespart wird durch den Verzicht auf postalisch verschickte Weihnachtsgrüße in großem Stil, kommt einem guten Zweck zu. Weil die Warenkörbe dieses Jahr vor so ungewöhnlich großen Herausforderungen stehen, durfte es diesmal aber etwas mehr sein. „Ich habe über meinen Social-Media-Kanal dazu aufgerufen, Geld für meine Aktion zu spenden. Das hat sehr gut funktioniert. Viele Bekannte, Vereine und auch Lokalpolitiker haben sich großzügig beteiligt, dafür bin ich dankbar“, sagt Sunder.

Dank für wichtige Arbeit

Den Warenkörben dankte er ausdrücklich für die so wichtige Arbeit. In Mastholte werden aktuell 80 Haushalte mit etwa 240 Personen über die Caritas-Ausgabestelle versorgt. In Rietberg, worüber Neuenkirchen, Varensell, Druffel und Bokel mit betreut werden, sind es mehr als 100 Haushalte und zwischen 350 und 400 Personen. Wer die Warenkörbe unterstützen möchte, kann sich unter folgenden Telefonnummern melden: Caritas-Team Mastholte: 0151/55996680, Caritas Rietberg: Helmtrud Funkte, 05244/77445, und Anne Peters, 05244/8628.