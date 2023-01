Spülmaschine in Mastholter Wohnhaus gerät in Brand

Rietberg

Durch einen lauten Knall ist am Samstagabend eine Bewohnerin eines Hauses am Stukenfeld in Mastholte aufgeschreckt worden. Als sie der Ursache des Geräuschs nachging, fand sie in der Küche die qualmende Spülmaschine vor, die zu allem Unglück auch noch unmittelbar nach dem Öffnen in Brand geriet.