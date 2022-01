St.-Laurentius-Schützen setzen auf Inklusion

Die Anlage, die zu Beginn dieses Jahres in Westerwiehe in Betrieb genommen wurde, demonstrierte Ludwig Lescow, Jugendleiter des Vereins. Ingo Berenbrink, Vorsitzender der St.-Laurentius-Schützenbrüderschaft Westerwiehe, weist auf die Infrarotkamera hin, die auf dem Gewehr angebracht wurde und die es Blinden und Sehbehinderten ermöglicht, am Schießsport teilzunehmen. Fotos: Sauter

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Der Inklusionsscheck NRW hat es möglich gemacht. Seit Beginn dieses Jahres können auch Sehbehinderte bei der St.-Laurentius-Schützenbrüderschaft Westerwiehe am Schießsport teilhaben. Blinde Mitglieder hat der Verein zwar noch nicht, möchte aber mit diesem Schritt Menschen mit dieser Beeinträchtigung aktiv einladen.

Schützen überlegten sich ein Konzept

„Das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung stärken“, lautet das Ziel des vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen ausgelobten Inklusionsschecks. Mit dem Scheck werden inklusive Aktivitäten, also solche, die behinderten Menschen Teilhabe ermöglichen, vor Ort mit 2000 Euro unterstützt.

Durch diese Aktion des Landes NRW fühlten sich die Schützen der Westerwieher St.-Laurentius-Schützenbrüderschaft angesprochen. „Wir hatten schon länger diese Idee, dass wir es auch blinden Menschen ermöglichen wollen, dass sie am Schießsport teilnehmen können“, erläutert Ludwig Lescow, Jugendleiter des Vereins. Also habe man sich ein Konzept überlegt und dieses bei der zuständigen Anlaufstelle des Ministeriums eingereicht. Das Ergebnis wird auf dem Computerbildschirm angezeigt. Mittels einer Software wird dem Schützen das Ergebnis zusätzlich angesagt.

Zuschlag in einer Höhe von 2000 Euro

„Da Blinde ja nicht sehen können, müssen sie etwas hören, wenn sie schießen“, erklärt Lescow das Konzept. So sind sie im Verein auf die Idee mit der Infrarotkamera gekommen, für die sie letztlich auch den Förderbetrag im Wert von 2000 Euro bekommen haben.

Das Besondere, was Sehbehinderten das Schießen ermöglicht, ist, dass die Kamera das Infrarotlicht in Töne umwandelt. Und am Zieleingang, wo der Schuss eintrifft, befindet sich das Gegenstück zu der Kamera: ein Sender, der den Infrarotstrahl empfängt. „Je weiter der Schütze vom Ziel entfernt ist, desto tiefer wird das Geräusch“, erklärt Lescow die Vorrichtung. Wird der Ton hingegen heller, signalisiert das dem Schützen, dass er näher am Ziel ist. Nun brauchte es zusätzlich zur Kamera und dem abgleichenden Ton auch das Endergebnis, das der Schütze erzielt. Dafür schloss man die Kamerainstallation zusätzlich an einen Computer an, der das Ergebnis dem Sehbehinderten in Zahlen ansagt. „So kann man als Blinder, unabhängig von seiner Beeinträchtigung, die Schießanlage nutzen“, erklärt Ingo Berenbrink, Vorsitzender des Schützenvereins.

Auch gebe es durch die computergestützte Zielverfolgung viele Möglichkeiten für die Trainer, um den Schützen zu betreuen. Jetzt würden nur noch die Leute fehlen. „Aber schließlich müssen sie ja erstmal wissen, dass es so eine Anlage überhaupt gibt“, merkt Berenbrink an. Das Angebot der Sportschützen Westerwiehe steht Jugendlichen immer freitags von 17 bis 19 Uhr offen. Im Anschluss steht es Erwachsenen in der Zeit von 19 bis 22 Uhr zur Verfügung.

„Das ist etwas für das ländliche Gebiet“

„Wir sind kreisweit die Einzigen, die so etwas anbieten“, erklärt Ludwig Lescow zu der Schießanlage für Blinde und Sehbeeinträchtigte. Es gebe so wenig inklusive Möglichkeiten, bei denen alle Menschen auf einer Ebene teilnehmen, sagt er. „Deswegen dachten wir uns im Verein, dass diese Möglichkeit etwas für das ländliche Gebiet ist“, sagt Lescow. Und gerade Schießen sei ja ein Sport, der immer mit dem Sehen verbunden werde. Mit dem angebrachten System sei es nun möglich, dass auch Blinde am Schießsport teilhaben können.

An sich ist die Bedienung des Geräts leicht: Während des Zielens ertönt gleichzeitig ein Ton, der jede kleinste Bewegung widerspiegelt und anzeigt, ob sich der Schütze nah oder fern am Ziel befindet. Für sehende Schützen, die sich normalerweise auf ihr Auge verlassen, ist das Zielen mit dem Ohr eher schwierig. „Aber Menschen, die beispielsweise nicht sehen können, nehmen mit den anderen Sinnen viel stärker etwas wahr“, erläutert Lescow. Insgesamt 1500 Euro kosteten die Kamera, Sender und Kopfhörer. Die restlichen 500 Euro des Inklusionsschecks investierte der Verein in einen Computer, über den das Ergebnis mittels einer Software angesagt wird, sodass es der Schütze auch hören kann.