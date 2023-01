Stadt Rietberg sucht nach neuen Schöffen

Die Beteiligung ehrenamtlicher Richter ist ein tragendes Element im deutschen Recht. Für die kommende Amtsperiode werden in Rietberg nun Freiwillige gesucht.

Die Stadt Rietberg sucht bereits jetzt neue Schöffen und Jugendschöffen für die Amtsperiode 2024 bis 2028.

Interessierte Bürger, die dieses Ehrenamt übernehmen möchten, können sich ab sofort bei der Stadtverwaltung melden.

Verantwortungsvolle Aufgabe

Ehrenamtliche Schöffen entscheiden gemeinsam mit Berufsrichtern und mit dem gleichen Stimmrecht über die Schuld und gegebenenfalls über die Strafe der oder des Angeklagten.

Die Beteiligung von ehrenamtlichen Richtern in der Strafjustiz ist ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates. Sie soll das Vertrauen der Bürger in die Strafjustiz stärken.

Dementsprechend erfüllen die Schöffen eine verantwortungsvolle Aufgabe und es sind gewisse Voraussetzungen an die Aufgabe geknüpft.

Vier Kriterien müssen Bewerber erfüllen

Das Schöffenamt kann nur von deutschen Staatsbürgern versehen werden.

Bewerber müssen die deutsche Sprache gut beherrschen.

Bewerber müssen zu Beginn der Amtsperiode (Jahresbeginn 2024) mindestens 25 Jahre alt und dürfen nicht älter als 69 Jahre alt sein.

Zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste müssen die Bewerber in Rietberg wohnen.

.

Die Stadt Rietberg stellt eine Vorschlagsliste zusammen, die Wahl der Schöffen wird von einem beim Amtsgericht gebildeten Wahlausschuss vorgenommen.

„Richter, Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare, Rechtsanwälte, gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer sollen aus beruflichen Gründen nicht zum Schöffenamt berufen werden“, informiert die Stadt Rietberg.

Bewerbungsschluss ist Dienstag, 28. Februar

Interessierte Männer und Frauen, die dieses Ehrenamt übernehmen und in die Vorschlagsliste aufgenommen werden möchten, müssen sich bis Dienstag, 28. Februar, bei der Stadt Rietberg bewerben. Adressatin ist die Abteilung Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr an der Rügenstraße 1. Telefonisch ist die Fachabteilung unter 05244/986327 und per E-Mail unter [email protected] erreichbar.