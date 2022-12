Stadt Rietberg hebt 2023 einige Gebühren an

Rietberg (gl) - Der Rat der Stadt Rietberg hat den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Für die Bürger bedeutet das: stabile Steuern, aber höhere Abfall- und Abwassergebühren. Ein Beispielhaushalt mit vier Personen muss demnach mit Mehrkosten von rund 74 Euro im Jahr rechnen, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt.

Plus von 37,60 Euro

Die Gebühren für die Müllabfuhr ziehen – wie bereits berichtet – an: beim Restmüll um elf bis zwölf, beim Biomüll um etwa 15 Prozent. Die Leerung der blauen und gelben Tonne bleibt kostenfrei, der Beitrag für die Sperrmüllabholung unverändert. Günstiger wird die Beteiligung der Grundstückseigentümer an der Straßenreinigung. Die Abgabe reduziert sich hier von 79 auf 74 Cent je laufendem Meter der Grundstückslänge. Für die Abwasserbeseitigung werden 2023 statt 2,16 nun 2,42 Euro je Kubikmeter fällig, das entspricht einem Plus von 10,7 Prozent. Die Regenwassergebühr sinkt hingegen von 26 auf 24 Cent pro Quadratmeter. „Für einen Musterhaushalt mit vier Personen und einem Schmutzwasserverbrauch von 40 Kubikmetern pro Person bedeutet dies eine Gebühr von 435,20 Euro für Schmutz- und Regenwasser im Jahr 2023 und ein Plus von 37,60 Euro“, rechnet die Stadt vor.

Jedoch profitierten Grundstückseigentümer von einer Gesetzesänderung, nach der die Abgaben für das Einleiten von Schmutzwasser in die öffentliche Kanalisation für das zu Ende gehende Jahr neu berechnet werden müssen. Bislang waren 2,42 Euro je Kubikmeter angesetzt worden. Nun wird die Gebühr rückwirkend auf 2,16 Euro korrigiert. Die Differenz von 26 Cent pro Kubikmeter bekommen die Grundstückseigentümer 2023 automatisch gutgeschrieben, beziehungsweise wird diese Gutschrift mit der Schmutzwassergebühr für das kommende Jahr verrechnet. Die Abgabebescheide werden im ersten Quartal 2023 verschickt. Für die Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen wird die Gebühr für 2022 je Kubikmeter Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen ebenfalls rückwirkend zum Jahresbeginn gesenkt, und zwar um ein Prozent auf 28,64 Euro je Kubikmeter.