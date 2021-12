Stadt Rietberg informiert über Öffnungszeiten

Rietberg (gl) - An Heiligabend, 24. Dezember, Silvester, 31. Dezember, und an den Feiertagen haben das Bürgerbüro, die Touristikinformation, die Stadtbibliothek und alle anderen Abteilungen der Stadtverwaltung Rietberg geschlossen. Eine Ausnahme bildet das Kunsthaus Rietberg – Museum Wilfried Koch: Es heißt Besucher auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, sowie an Neujahr willkommen.

Deutliche Wartezeiten bei freien Sprechstunden

Vom 27. bis 30. Dezember haben alle Einrichtungen regulär geöffnet. Auch hier gibt es aber zwei Ausnahmen: Der Take-Away-Service und das Angebot der kontaktlosen Rückgabe der Bibliothek pausieren am 27. und 28. Dezember. Am 29. und 30. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr kann beides dann wieder – mit 3G-Nachweis und nach vorheriger Terminvereinbarung – genutzt werden. Außerdem schließt die Touristikinformation an der Rathausstraße in der Zeit vom 27. bis 30. Dezember bereits um 16 statt um 17 Uhr. Außerdem gilt: In der Stadtbibliothek müssen in den Schulferien (24. Dezember bis 8. Januar) alle Kinder und Jugendlichen einen aktuellen Negativ-Testnachweis vorzeigen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Der Grund ist, dass sie in der unterrichtsfreien Zeit nicht automatisch als immunisiert gelten.

Bei den freien Sprechstunden ohne Termin (montags zwischen 14 und 16.30 Uhr sowie mittwochs zwischen 8.30 und 12.30 Uhr) kann es aktuell zu deutlichen Wartezeiten kommen. Auch kurzfristige Termine sind im Bürgerbüro derzeit nur bedingt zu haben. Die Stadt weist darauf hin, dass Gesprächstermine rund um die Uhr auch online vereinbart werden können, und zwar für 14 Tage im Voraus. Das Hallenbad am Torfweg orientiert sich an den Schulferien und ist daher in diesem Zeitraum geschlossen.