Die gute Nachricht vorweg: Rietbergs Schützen sind nach wie vor treffsicher. Daran besteht seit der 50. Auflage der Stadtmeisterschaft im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen kein Zweifel. Bei dem sportlichen Kräftemessen, das diesmal von den Sportschützen Westerwiehe ausgerichtet wurde, entschieden oft wenige Ringe über den Sieg.

Teilnehmern aus allen sieben Rietberger Schützenvereinen

Mit 133 Teilnehmern aus allen sieben Rietberger Schützenvereinen war die Resonanz im Schießheim an der Berkenheide zwar deutlich geringer als in den Vorjahren. Die Veranstalter zeigten sich dennoch zufrieden. Denn die Ergebnisse sprechen für sich, wie es in der Mitteilung heißt. „Wir Schützen haben in den zurückliegenden zwei Pandemiejahren nichts verlernt“, resümierte Ingo Berenbrink als Chef der Westerwieher Sportschützen.

Das sei alles andere als selbstverständlich, denn schließlich habe während der Corona-Einschränkungen der Trainingsbetrieb in den Vereinen nicht in gewohntem Umfang vonstattengehen können.

Während der Siegerehrung überreichte Bürgermeister Andreas Sunder Urkunden und Pokale an die Teilnehmer. Die 50. Stadtmeisterschaft markiere eine Rückkehr zur Normalität. Zudem sei der Schießsport im übertragenen Sinn seit jeher ein Ort, an dem Schützen nahezu jeden Alters ihre Leidenschaft ausleben könnten. Das sportliche Kräftemessen im stadtweiten Vergleich habe auch eine lange Tradition. „Deshalb bin ich mir sicher, dass man beim nächsten Mal wieder an die Topwerte von 170 Teilnehmern heranreichen wird“, sagte Sunder.

Bürgermeister dankt Westerwieher Sportschützen

Sein Dank galt den Aktiven der Westerwieher Sportschützen, die im 30. Jahr ihres Vereinsbestehens den Neustart der Stadtmeisterschaft nach der Corona-Zwangspause ermöglicht hätten. Die Organisation eines derart umfangreichen Wettbewerbs setze stets eine ehrenamtliche und gemeinschaftliche Höchstleistung voraus, die besondere Anerkennung verdiene, so Sunder.

Ergebnisse der Stadtmeisterschaft in Rietberg

Scatt-Klasse (bis elf Jahre): Lukas van de Sand (161 Ringe), Fabienne Nobre (156).

Luftgewehr Freihand Schüler (zwölf bis 14 Jahre): Nils Peitz (171), Mia Jakobtorweihen (182).

Jugend (15 und 16 Jahre): Sophia Herbort (160).

Junioren (17 bis 20 Jahre): John Engelmeier, Lena Schulte (195).

Erwachsene (21 bis 40 Jahre): Sven Pankoke (172), Luisa Hanswillemenke (186).

Erwachsene (ab 41 Jahren): Dirk Bürger (185).

Luftgewehr Auflage Erwachsene (30 bis 50 Jahre): Matthias Voßhenrich (208,3), Kerstin Peitz (205,9).

Senioren (51 bis 65 Jahre): Thomas Siek (209,7), Petra Busch (103,5).

Senioren (66 bis 75 Jahre): Franz Schmalhorst (206,5), Magdalene Schmalhorst (103,8).

Senioren (ab 76 Jahren): Konrad Eusterbrock (203,1).

Luftpistole Jugend (16 bis 20 Jahre): Jonas Maltschewski (141).

Erwachsene (21 bis 40 Jahre): Jan Holznienkemper (183).

Erwachsene (ab 41 Jahren): Heinz-Jürgen Schulte (182), Marion Verfürth (142).

Luftgewehr Freihand Beste Zehn: Matthias Voßhenrich (Teiler 31,1).

Luftgewehr Auflage Beste Zehn: Robert Brüggershemke (2,0).

Luftpistole Beste Zehn: Hans-Dieter Holznienkemper (123,0).

In den einzelnen Klassen gab es zudem Mannschaftswertungen.