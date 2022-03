Startschuss für Erweiterung der Emsschule in Rietberg

Rietberg (gl) - Gleich an mehreren Stellen erhält die Emsschule in Rietberg mehr Platz und eine Frischzellenkur. Jüngst ist der erste Spatenstich für einen Neubau hinter der Grundschule gesetzt worden. Dort entstehen vier weitere Klassenzimmer. „Ich bin sehr froh, dass wir hier mit der Firma Holub ein leistungsstarkes und zuverlässiges Unternehmen an unserer Seite haben“, betonte Bürgermeister Andreas Sunder im Rahmen des Termins. Denn aktuell sei es alles andere als einfach, Unternehmen zu finden, die Aufträge übernehmen und zeitnah ausführen.

Der Neubau entsteht auf einer Fläche zwischen Emsschule und Azaleenweg. Vorgesehen ist eine zweigeschossige Immobilie in Holzständerbauweise. Die Stadt Rietberg investiert 2,3 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für den Sommer avisiert. Vier Klassenzimmer mit Zusatzräumen stehen dann für das erste Schuljahr zur Verfügung. Mittlerweile beendet ist die Sanierung des Pausenhofs der Bildungsstätte am Rinnerforth. Bei Regenwetter hatten sich dort an vielen Stellen Pfützen gebildet. In Verbindung mit der Erneuerung der Entwässerung unter der Fläche sowie der Beleuchtung ist der Platz nun nicht nur wieder voll funktionsfähig gemacht, sondern zusätzlich mit neuen Spielgeräten und einer Ruhezone ausgestattet worden. 275.000 Euro waren dafür eingeplant.

Demnächst soll am Bestandsgebäude ebenfalls ein Erweiterungsbau entstehen. 350 Schülerinnen und Schüler werden an der Grundschule unterrichtet. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass es einen erheblichen Mehrbedarf an Räumen gibt – konkret etwa 1000 Quadratmeter. Er wird benötigt für Gruppenarbeiten, gesonderte Förderungen, Inklusion, Elternberatung, Schulsozialarbeit und insbesondere vor dem Hintergrund des kommenden Rechtsanspruchs auf ein Betreuungsangebot neben dem eigentlichen Unterricht.