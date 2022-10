Streit in Rietberg eskaliert: Jugendliche verletzen Busfahrer mit Nothammer

Ein Streit zwischen einem Busfahrer und zwei Jugendlichen in Rietberg ist so sehr eskaliert, dass die 15- und 16-Jährigen den Mann mit einem Nothammer verletzt haben.

Zu dem zunächst verbalen Streit im Bus kam es am späten Freitagabend gegen 23.40 Uhr. Vor dem Bus, der an der Bahnhofstraße in Höhe des Efeuwegs stand, artete die Auseinandersetzung aus: Zwischen den beiden 15- und 16- jährigen Jugendlichen und dem 55-jährigen Busfahrer kam es zu Handgreiflichkeiten.

Die Jugendlichen sollen schließlich mit einem Nothammer zugeschlagen und auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und getreten haben.

Anschließend flüchteten die Täter. Weil sie persönliche Gegenstände am Tatort zurückgelassen hatten, konnten die Polizei die beiden jugendlichen Rietberger ermitteln und direkt im Anschluss auffinden.

Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.