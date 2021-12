Sunder bezieht Stellung zur Kritik der FDP Rietberg

Rietberg (gl) - Als Bürgermeister und in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Rietberg-Langenberg nimmt Andreas Sunder Stellung zum Bericht „Sparen? – „Das will niemand hören!“ (diese Zeitung vom 13. Dezember). Er begrüße es, wenn politische Parteien Ideen haben, ihre Meinung vertreten und beides zur Diskussion stellen, heißt es darin. „Wenn aber bewusst oder unbewusst Unwahrheiten verbreitet werden, empfinde ich das als verantwortungslos.“ Gerade von demokratisch gewählten Vertretern einer Partei erwarte er, dass sie sich korrekt informieren, bevor sie sich in den Medien zitieren lassen, betont Sunder.

Der Vorwurf, man wisse nicht, ob mit den Stadtwerken Geld verdient werde, und die Behauptung der FDP, sie habe seit dem Start des Unternehmens keine Zahlen gesehen, sei schlichtweg falsch: „Zuletzt haben wir in der Ratssitzung im April 2021 umfassend über das Zahlenwerk, Prognosen und Erfolgspläne der Stadtwerke berichtet. Jeder Interessent kann die Zahlen im Protokoll zur Ratssitzung nachlesen.“ Darüber hinaus werde er in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am heutigen Dienstag erneut über aktuelle Zahlen des Stadtwerks berichten. „Die Methode der FDP, bei jeder Gelegenheit die Stadtverwaltung anzugreifen und es dabei mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen, empfinde ich als unanständig und absolut unangebracht“, findet Sunder klare Worte. Unter einer sachlichen und an Fakten orientierten Auseinandersetzung, „die für uns alle im Politikbetrieb das Ziel sein sollte“, verstehe er etwas anderes.