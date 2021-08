„Tag am See“ lockt am Sonntag in den Park

Mit dem „Tag am See“ steht an diesem Sonntag, 22. August, eine Veranstaltung im Gartenschaupark-Teil Mitte auf dem Programm, die besonders Freunde des nassen Elements erfreuen dürfte. Von 11 bis 18 Uhr werden verschiedene Aktionen geboten.

Stelzenläufer Olaf Leonhard zieht die Blicke auf sich. Kürzlich war er beim Kulturpicknick im Rahmen des Kultursommers auf dem Schützenplatz zu Gast, jetzt kommt er zum „Tag am See“ in den Gartenschaupark.

Am Untersee präsentiert die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Rietberg sich und ihre Arbeit. Geplant sind auch Vorführungen auf dem Wasser. Ebenfalls dort sind die Kanuten vom TuS Viktoria anzutreffen. Sie weihen die Besucher in die Geheimnisse des Kanusports ein und lassen ihre Boote auch in See stechen. Auf dem Obersee stehen erstmals die neuen Tretboote bereit. Die Gartenschaupark-GmbH hat drei weitere Exemplare gekauft, die kürzlich erst zu Wasser gelassen wurden und am Sonntag eingeweiht werden sollen. Mit den bereits vorhandenen Booten stehen damit nun sechs kleine gelbe Wasserfahrzeuge zur Verfügung, die am „Tag am See“ von den Besuchern kostenlos genutzt werden können. Ebenfalls auf dem Obersee sind jeweils zur vollen Stunde Floßfahrten möglich, die vom Team des Schnurstracks-Kletterparks angeboten werden. Dieser beteiligt sich außerdem mit Bogenschießen am Programm.

Zu Land gibt es noch einige weitere Attraktionen: Eine Hüpfburg in Form eines Piratenschiffs gehört ebenso dazu wie das Grüne Klassenzimmer, das kindgerechte Experimente vorbereitet hat. Stelzenläufer Olaf Leonhard produziert jede Menge Riesenseifenblasen. Thomas Löper ist mit Clownerie und Zauberei mit von der Partie. Hunger und Durst müssen die Besucher ebenfalls nicht fürchten, denn das „Lind am See“ öffnet seine Türen und serviert Bratwurst, kleine Snacks, Kaffee sowie Kaltgetränke. Alle Angebote sind kostenlos und können mit der Gartenschaupark-Tages- oder -Dauerkarte genutzt werden. Das Tagesticket kostet für Erwachsene fünf Euro, eigene Kinder haben freien Eintritt. Die Karten können täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr erworben werden. Der Park steht Besuchern bis zum Einbruch der Dunkelheit zur Verfügung.