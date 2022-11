Über Rietberger Gutshof erklingt das „Halali“

Mehr als 600 Besucher nahmen am Sonntag auf Gut Tenge-Rietberg an der Hubertusmesse teil. Sie alle wurden von den Jagdhornbläsern des Hegerings Rietberg lautstark begrüßt.

Rietberg (bit) - Hubertusmessen erinnern alljährlich an den Schutzpatron der Jäger: den heiligen Hubertus, dessen Namenstag die Christen am 3. November feiern. Am 6. November begrüßten die Jagdhornbläser des Hegerings Rietberg mit Rainer Honerlage mehr als 600 Besucher des ökumenischen Gottesdiensts in der Reithalle auf Gut Rietberg.

Legende vom weißen Hirsch mit dem Kreuz zwischen dem Geweih

Hausherr Carl-Philipp Tenge-Rietberg war auf begeisterte Zustimmung gestoßen mit seinem Angebot. Der katholische Pfarrer Andreas Zander sprach von einem Geschenk und kam auf die Hubertuslegende mit dem weißen Hirsch und dem Kreuz zwischen den Geweihstangen zu sprechen. „Ist es wirklich passiert?“ Gott suche viele Wege, um uns anzusprechen, sagte der Geistliche und betrachtete den Gottesdienst als Gelegenheit, zu Hörenden zu werden.

Das 14-köpfige Ensemble mit Blechbläsern von den Rietberger Jägern und den Musikfreunden Bokel begleitete den Einzug von Fahnenabordnungen der Schützenbruderschaften aus dem Stadtgebiet. Es intonierte das jubelnde Gloria und führte mit einem voluminösen Choral über zur Lesung, die Carl-Philipp Tenge-Rietberg sprach mit dem Gedenken an Noah, der mit der Arche dem Herrn einen Altar baute. Die Gemeinde betete den Psalm „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir…“

Die Parforcehornmusik, die Dirigent Ludwig Rampsel als künstlerisches Vorbild für das Blasorchester gewählt hatte, verwandelte durch seine musikalische Begleitung der Liturgie die Riesenhalle zeitweilig in einen schlanken Raum. Das galt unter anderem zur Opferung mit dem Titel „Großes Abendmahl“. Nach dem neunten Kapitel aus dem Lukas-Evangelium stellte Pfarrer Dietrich Fricke die überlieferte Hubertus-Figur (655-722) in den Mittelpunkt seiner Predigt.

Gutshof geht vor 200 Jahren in den Besitz der Familie Tenge über

Nach dem Tod seiner Frau habe dieser ein Leben als Einsiedler geführt. Er hat zum Selbstzweck gejagt, bevor der Hirsch mit dem Kreuz für ihn zur Begegnung mit Gott wurde. Das Geschöpf begegnete seinem Schöpfer. Hubertus, später der erste Bischof Lüttichs, erkennt den Ruf Gottes und betrachtet sein Leben fortan als Berufung.

Nach dem Vaterunser sagten die Rietberger Jäger dem Forst nach Noten „Adieu de foret“. Das Jagdhornbläserkorps setzte das Signal „Jagd vorbei“. Und in den herbstlichen Abendhimmel klangen von Gut Rietberg hinüber bis zur Johanneskapelle von den Rietberger Jägern und dem Jagdhorncorps gemeinsam intoniert „Abendlied“ und „Halali“. Das Gut Rietberg, das vor 200 Jahren vom Fürsten von Kaunitz-Rietberg in den Besitz der Kaufmannsfamilie Tenge überging und heute Pflegewohngemeinschaften der Diakonie beherbergt, bot noch die Kulisse für ein gemütliches Beisammensein.