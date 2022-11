Überholvorgang endet in Mastholte mit Unfall

Auf der Rietberger Straße in Mastholte sind am Mittwochmittag zwei Fahrzeuge kollidiert.

Rietberg-Mastholte (ei) - Nach einem Unfall musste die Rietberger Straße in Mastholte am Mittwochmittag zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Vermutlich, so die Polizei, war es während eines Überholvorgangs zu dem Unfall gekommen. Dabei soll die überholte Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und beim Gegenlenken mit dem Wagen der Überholenden kollidiert sein.

Hergang noch nicht endgültig geklärt

Weil es keine unabhängigen Zeugen des Vorfalls gibt, konnten die Beamten an der Unfallstelle lediglich sicher sagen, dass die 19-jährige Fahrerin eines VW Polo aus Richtung Mastholte kommend in Richtung Rietberg unterwegs war. Kurz hinter der Einmündung Alte Landstraße wollte die junge Frau dann den Renault Twingo vor ihr überholen, an dessen Steuer eine 78-jährige Rietbergerin saß. Während dieses Überholvorgangs, so vermutet die Polizei aufgrund der vorgefundenen Spuren, ist die Renault-Fahrerin nach rechts von der Straße auf die Bankette geraten. Beim Gegenlenken stieß dann möglicherweise ihr Fahrzeug mit dem Polo zusammen. Beide Autofahrerinnen verloren die Gewalt über ihre Fahrzeuge, die nach links von der Fahrbahn schleuderten.

Der Polo kippte auf das Dach und blieb unmittelbar neben der Fahrbahn im Graben liegen. Der Renault überschlug sich offenbar mehrmals und kam erst auf einem Acker zum Stillstand. Zwei in Rietberg stationierte Rettungswagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug aus Delbrück eilten zu der Unfallstelle, ferner der Löschzug Mastholte. Während der Rettungsarbeiten und der Spurensicherung war die Straße komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 18 000 Euro geschätzt.