Überlebender schildert Mordnacht in Westerwiehe

Rietberg-Westerwiehe (gdd) - Werner S. hat noch immer keine Ahnung, wer ihm vor sechs Jahren so schwere Verletzungen zugefügt hat. Eine Begegnung mit dem des Mordes verdächtigten Polen Piotr L. (50) am Mittwoch vor dem Landgericht Bielefeld verlief ergebnislos.

400.000 Euro versteckt

Im Zeugenstand bestätigte der jetzt 69-Jährige, dessen Bruder Heinrich S. (64) am 3. November 2015 bei einem Raubzug an der Lipplinger Straße zu Tode gewürgt worden ist, dass im Wohnhaus mehr als 400.000 Euro an Bargeld versteckt waren. Werner S. erklärte, sein Bruder habe über die Verstecke von drei Geldkassetten genau Bescheid gewusst. Spürhunde der Polizei hatten die Behältnisse aufgestöbert, und das Geld, nach dem die Räuber vergeblich gesucht hatten, wurde in Sicherheit gebracht.

Reichtum spricht sich herum

Dass sich der Reichtum der Brüder, die eine Kfz-Werkstatt betrieben, im Dorf herumgesprochen habe und die Verbrecher davon Kenntnis bekommen hätten, könne er sich bis heute nicht erklären. Werner S. schilderte, er sei in der Waschküche des Hauses, gefesselt mit Kabelbindern, stark blutend, in Hockstellung aus seiner Bewusstlosigkeit aufgewacht. Er habe seinen Bruder tot im Wohnzimmer entdeckt und in einem 300 Meter entfernten Nachbarhaus Hilfe gefunden. Den Maskierten, der ihm das Portemonnaie sowie seine Armbanduhr abgenommen und ihn so schwer malträtiert habe, beschrieb er als „etwa 1,75 Meter groß und von stabiler Figur.“

Anstiftung zur Falschaussage?

Diese Angaben passen auf den zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Robert D.. Er beschäftigte am Dienstagnachmittag als Zeuge noch stundenlang die zehnte Kammer, indem er Vorwürfe gegen seinen früheren Anwalt erhob und von dessen angeblicher „Anstiftung zur Falschaussage“ sprach. D. soll am Donnerstag weiter vernommen werden.

Stumpfe Gewalteinwirkung

Eine Ärztin bescheinigte am Mittwoch, Werner S. habe am ganzen Körper durch „stumpfe Gewalteinwirkung“ erzeugte Verletzungen erlitten, besonders schwer im Kopfbereich, wo ihm mehrere Platzwunden, zwei Jochbeinfrakturen und ein Nasenbeinbruch zugefügt wurden. Die frühere Rechtsmedizinerin der Universitätsklinik Münster (UKM), Dr. Karin Varchmin-Schultheiß (68), sagte aus, sie habe im Haus der Brüder die Leichenschau abgehalten und den Toten in Bauchlage erblickt. Sie beschrieb die Art, wie er gefesselt worden war. Die anschließende UKM-Obduktion Obduktion von Heinrich S. habe eindeutig ergeben - „dass er am Hals massiv gewürgt worden ist. Diese Kompression war seine Todesursache.“ Der Prozess wird heute fortgesetzt.