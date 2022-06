Unterhaltung und Musik zum Dämmershopping in Rietberg

Rietberg (gl) - Laue Sommerabende, ein Einkaufsbummel in der City, anschließend Schlemmen in der Gastronomie: Das möchte das Rietberger Dämmershopping Besuchern bieten. Gleich drei Termine hat das Stadtmarketing dafür anberaumt. Der Startschuss fällt am Freitag, 10. Juni. Dann öffnen die Geschäfte entlang der Rathausstraße bis 21 Uhr.

Schriftzug „Weingenuss in Rietberg“

Zusammen mit den Händlern wird es diesmal eine Weinglas-Aktion geben. Dazu wurden Trinkgefäße mit dem Schriftzug „Weingenuss in Rietberg“ und der heimischen Blüte bedruckt. Bei den Gläsern handelt es sich um Kunststoff-Varianten, damit keine Verletzungsgefahr durch Scherben entsteht. „Trotzdem sehen sie hochwertig aus und sind allemal ein echter Hingucker“, heißt es in der Ankündigung.

Die Gläser können am 10. Juni in teilnehmenden Geschäften für fünf Euro (nur Barzahlung möglich) erworben werden. Die Kaufleute zeichnen mit Sekt oder Wein auch für den entsprechenden Inhalt verantwortlich. Der Clou: Der Kunde kann das Glas mitnehmen und es in anderen teilnehmenden Geschäften kostenlos erneut befüllen lassen. Das gilt ebenfalls für die beiden weiteren Dämmershopping-Termine am 8. Juli und 12. August.

Buntes Programm entlang der Rathausstraße

Diese Läden machen mit: Schuhhaus Tölle, Herrenmoden Göries, Magd & Fischer, Parfümerie Pieper, Silamo, Koch Uhren & Schmuck, Kowalschik E-Commerce, Modehaus Collins, Peppermint Shoes, Denzel Olivenöl. Zu kaufen gibt es die Gläser zudem an der Aral-Tankstelle Annette Kraft, Delbrücker Straße. Bei Max und Moritz Kindermoden können die Kunden zwar keine Gläser kaufen, die bereits erworbenen Trinkgefäße aber – bei gutem Wetter – vor dem Geschäft auffüllen lassen.

Zusätzlich organisiert das Stadtmarketing ein buntes Unterhaltungsprogramm, das den Einkaufsabend abrunden soll. Im Einsatz sind unter anderem zwei Stelzenläufer. Das Jongliertheater Hironimus präsentiert Showeinlagen aus Zauberei, Jonglage, Comedy und Radartistik. Die Homebrass-Band, eine junge Bläsertruppe aus Harsewinkel, spielt Hip-Hop, Funk und Jazz. Ein sommerliches Repertoire von Hawaii-Sounds über Latin-Music bis hin zu karibischen Tönen hat „Flori’s Lemon Bar“ im Gepäck. Alle Künstler sind auf der gesamten Rathausstraße unterwegs und immer wieder an anderen Stellen anzutreffen.