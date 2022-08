Varensell: Grünröcke geben am Montag nochmal alles

Stolz und bestens aufgelegt präsentierte sich am Montagabend der neue Varenseller Thron um König Bernhard und Königin Ulla Hemel (Mitte) dem jubelnden Schützenvolk. Als Zeremonienmeisterpaar fungieren Wenzel und Christa Schwienheer. Ferner gehören dem Hofstaat Ralf und Karin Linnenkamp, Theo und Anna Steinkamp, Werner und Agnes Darming, Gerd und Anette Strohm, Josef und Anneliese Wellerdick sowie Markus und Carina Merschbrock an.

Rietberg-Varensell (ei) - Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören: Am Montag ließen es die Varenseller Benediktusschützen zum Ausklang ihres Sommerfests noch einmal so richtig krachen. Damit beendeten sie nicht nur das eigene und den Reigen der Rietberger Schützenfeste, sondern auch das Festgeschehen im Bezirksverband Wiedenbrück.

Grünröcke feiern erstmals nach zweijähriger Pause

Nach zweijähriger Pause konnte damit endlich wieder eine weitgehend normale Saison zelebriert werden – und spätestens seit Montagabend fiebern alle Grünröcke bereits dem Pfingstfest 2023 entgegen, wenn es dann hoffentlich abermals in Druffel losgeht.

Freuen können sich die Vereine so auch schon auf den Besuch des frisch gekürten Varenseller Schützenthrons um König Bernhard und Königin Ulla Hemel beim eigenen Fest. Beim Zeltbauer sollten sie vorsichtshalber besonders feste Verankerungen bestellen: Am Montagabend bauten die Schützen an der Varenseller Straße das Zelt quasi in Eigenregie ab. Denn die Freude über die neuen Regenten, die ihrerseits die Stimmung mächtig anheizten, kannte keine Grenzen. Fast hatte man das Gefühl, der Holzbau werde jeden Augenblick nachgeben und zusammenkrachen.

Kurz nach dem Einmarsch ins Festzelt, nachdem der Hofstaat am Thron Platz genommen hatte, sprang der neue Jungschützenkönig Maurice Klasfausehweh auf den Tresen und sorgte mit den Nachwuchsschützen für beste Stimmung. Ziemlich „sprachlos“ waren besonders die Vorstandsmitglieder am Montagabend: Egal ob Brudermeister, Stellvertreter oder Oberst – die Frage war immer dieselbe: „Sag mal, weißt du, wo meine Stimme ist?“ Die Verantwortlichen hatten hörbar alles gegeben, mussten aber nach der zweijährigen Pause erkennen, dass zumindest ihre Stimme etwas aus der Übung gekommen war.

König Bernhard Hemel gewinnt 106-minütigen Wettbewerb

Verlernt hatten die Grünröcke aber freilich nichts und König Bernhard Hemel soll den heimischen Hof vor dem Schützenfestwochenende besonders gründlich gereinigt haben. Vielleicht hatte er die Zeit der Pandemie ja genutzt, um heimlich das Schießen (und Treffen) zu üben. Auf jeden Fall war er nach dem 106-minütigen Wettbewerb am Montagmittag der verdiente Sieger. Mit seinem Riesenjubel hatte er schnell alle angesteckt.

Grund zur Freude hatten auch Gregor Frenz und Klaus Westerbarkei. Sie bekamen das Silberne Verdienstkreuz ans Revers geheftet. Der spätere Königsaspirant Jens Berenbrink sowie Johannes Hemkentokrax erhielten den St.-Benediktus-Orden. Berenbrink hatte die Auszeichnung offenbar als (letzte) Aufforderung verstanden, sich als höchster Repräsentant der Bruderschaft zu bewerben.

Nach dem Fest ist vor dem Fest

Auch wenn die Schützenfestsaison im Rietberger Land nun beendet ist, wird für die Anhänger der grünen Uniform noch einiges geboten: Vom 9. bis 11. September wird in Delbrück-Ostenland das Bundesfest gefeiert. Der Bezirkskönigsball mit allen 19 Regenten aus dem Bezirk Wiedenbrück ist am 22. Oktober. Läuft alles wie geplant, kann Anfang Mai das Bezirksschützenfest durchgeführt werden. Dort werden die neuen Bezirksregenten ermittelt, ehe am Monatsende die Bruderschaft in Druffel zum Pfingstfest lädt.