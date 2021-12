Varenseller Lebenshof braucht eine neue Futterküche

Der gemeinnützige Verein will Tieren ein sicheres Zuhause auf Lebenszeit geben. Doch dafür ist er auf Spendengelder angewiesen.

Rietberg-Varensell (gl) - Energisch stößt Lotta die schwere Feuerschutztür zur Seite. Mit ihrer Mutter Mira im Schlepptau keilt sich die Eselseniorin in die Türöffnung. Denn dahinter wird gerade Abendessen angerührt.

Esel-Damen bringen es gemeinsam auf beinahe 90 Jahre

Lotta und Mira sind zusammen fast 90 Jahre alt. Die Eselinnen bilden mit Benny und Oskar die Esel-Senioren-WG auf dem Varenseller Lebenshof des Vereins „Achtung für Tiere“. Trotz chronischer Krankheiten sind Lotta und Mira lebenslustig und munter.

„Lotta überholt die ganze Truppe im Galopp, wenn zum Essen gerufen wird“, erklärt Tierärztin Astrid Reinke. Sie stellt individuelle Essensrationen für die hochbetagten Tiere zusammen. „Wie wir Menschen haben auch Tiere im Alter Zahnprobleme, die regelmäßig behandelt werden müssen und besondere Ernährung erfordern“, sagt die Vorsitzende des Varenseller Vereins.

Reinkes Arbeitsplatz gleicht in diesen Tagen einer Baustelle. „Seit wir den Hof bezogen haben, konnten wir mithilfe vieler Unterstützer schon einiges sanieren, damit die Tiere bei uns gut und sicher leben“, berichtet Astrid Reinke. Aber an dem 100 Jahre alten Gemäuer gebe es noch eine Menge zu tun. „Da wir keine kommunale Hilfe erhalten, können wir nur in den Schritten weiterarbeiten, die Spenden möglich machen.“

Küche muss trocken, kühl und frostfrei sein

Aktuell benötigt der Verein eine neue Futterküche mit angeschlossenem Vorratsraum. „Darin sollen die Mahlzeiten für Esel, Pferde, Hühner und Schweineopa Freddy zubereitet werden. Dazu muss es nämlich trocken, kühl und frostfrei sein.“

Der Hof sei nicht nach heutigen Standards gebaut. „Es gibt Probleme mit Feuchtigkeit. Um die Futterküche nutzbar zu machen und Wände in einer Katzenwohnung trocken zu bekommen, werden Kosten von 25 000 Euro anfallen“, sagt die Veterinärin.

Spendenkonto eingerichtet

Die Herausforderung, die geretteten Tiere bis zu ihrem Lebensende zu versorgen, müsse jeden Tag neu gestemmt werden. „Es ist wunderbar zu sehen, wie die Tiere bei uns aufblühen, sich erholen und oft viel länger bei uns sind, als wir dachten. Das gilt auch für Lotta und ihre Mama Mira“, sagt Astrid Reinke.

Der Verein hat unter der Bezeichnung „Lebenshof – Achtung für Tiere“, IBAN: DE40 4785 0065 0000 77 13 38, bei der Sparkasse Gütersloh-Rietberg ein Spendenkonto eingerichtet.