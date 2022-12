Varenseller Lebenshof-Tiere haben Weihnachtswünsche

Rietberg-Varensell (gl) - Auch für die Vierbeiner auf dem Lebenshof von „Achtung für Tiere“ in Varensell steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Neben ihrem größten Wunsch – „dass ihre Artgenossen und alle anderen Tiere von Menschen in Ruhe gelassen und beschützt werden“, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt – gibt es auch noch den einen oder anderen kleineren, dessen Erfüllung leichter und vor allem zeitnaher möglich ist.

Altersbedingt haben die Tiere besondere Wünsche

Das Team des gemeinnützigen Vereins hat einige Wünsche zusammengestellt und hofft darauf, dass sich Rietberger finden, die sie wahr werden lassen. Auch wenn gilt: „Geldspenden für die Tiere sind am wertvollsten, weil wir damit passgenau und in dem Moment, wo sie es brauchen, genau das einkaufen können, was sie benötigen“, erklärt Vorsitzende Astrid Reinke. Futtergaben seien zwar gut gemeint, müssten aber meist weiterverschenkt werden, da die Fellnasen auch altersbedingt vieles nicht mehr kauen könnten oder nicht vertragen. Und das ist ihr Wunschzettel:

Esel Benny wünscht sich Decken zum Warmhalten

Esel Benny: Benny war sehr krank. Er war in einer Klinik, viele Untersuchungen mussten durchgeführt und außerdem Zähne gezogen werden. „Wir sind froh, dass es ihm allmählich besser geht“, sagt Astrid Reinke. Benny müsse jedoch noch Medikamente nehmen. Eine Tagesration kostet demnach sieben Euro.

Da der Esel für die Untersuchungen geschoren wurde, muss er nun wegen der winterlichen Temperaturen seit Wochen mit zwei Decken gleichzeitig eingedeckt werden. „Das müssen wir die ganze kalte Jahreszeit hindurch beibehalten, haben aber nur eine Garnitur Winterdecken für alle – und die ist etwa 15 Jahre alt“, schildert Reinke die Herausforderung. Aktuell gebe es gut passende Warmhalter im Angebot für zusammen 75 Euro für eine Unter- und eine regendichte Decke.

Vorsicht gilt bei zu harten Leckereien

Schwein Freddy, die Hühner und Pferde: Freddy und die Hühner fressen besonders gern frische Gurken, Tomaten, Bananen, Äpfel und Kopfsalat, die Esel und Pferde weiche, reife Äpfel. Normale Pferdeleckerli und Möhren können sie nicht mehr kauen. „Eine Tagesportion an frischem Obst und Gemüse kostet ungefähr fünf Euro“, rechnet die Vereinsvorsitzende vor.

Ari, Tilly und Jupiter: Die drei Hunde wünschen sich die Leckerlis, die ihnen besonders gut schmecken. Das Problem: „Sie sind leider zu teuer, um sie täglich anbieten zu können.“ Für eine Packung VegDog Jerkeys, Beevys oder Dentals müsse der Verein 3,29 Euro auf den Tisch legen. Gut gebrauchen könnten die Hunde auch weiche, aber stabile und gut zu reinigende, große Liegeflächen. „An den vorhandenen hat Ari sich in den vergangenen Jahren mehrfach abgearbeitet, wenn sie die am Hof vorbeigehenden Hunde nicht erwischen konnte“, erklärt Reinke. Des Weiteren stehen auf dem Wunschzettel der Hunde Winterjacken, Sicherheitsleinen, Halsbänder und neues Geschirr.

Außerdem heiß begehrt: Spielzeug und Rückzugsorte für die Katzen

Die Katzen: Auf dem Varenseller Lebenshof wohnen 19 Katzen. „Viele von ihnen wünschen sich kleine, weiche Katzenleckerli in möglichst großen Tüten, damit wenig Verpackungsmüll anfällt“, lässt Astrid Reinke wissen. Außerdem würden sich die meisten über neues Spielzeug ohne Fell und Leder freuen. Gut geeignet sind etwa Exemplare, die Geräusche machen, wenn man sie berührt.

„Sehr toll wären auch ein paar hochwertige Katzenbetten oder -häuser, die vollwaschbar sind und danach nicht klumpen. Leider benutzen viele unserer Katzen unzuverlässig die Toiletten und es muss ständig viel gewaschen werden.“ In diesem Zuge würde sich der Verein ebenfalls über Spenden von gut verträglichem Biowaschmittel für 30 bis 60 Grad freuen.

Geldspenden nach wie vor wichtig für die tägliche Versorgung

Alle Tiere: Auch jeder Beitrag zur täglichen Versorgung und für die Deckung von Tierarztkosten hilft den Vierbeinern auf dem Lebenshof. So seien allein für die medizinische Versorgung der vier Esel in den vergangenen Monaten fast 5000 Euro angefallen, macht Reinke deutlich. Sach- aber auch Geldspenden können am Samstag, 24. Dezember, bis 12 Uhr auf dem Lebenshof am Vossebeinweg abgegeben werden. Wer den Verein „Achtung für Tiere“ finanziell unterstützen möchte, kann dies außerdem über das folgende Spendenkonto tun: Achtung für Tiere e.V., DE17 4785 0065 0010 0078 98, WELADED1GTL, Sparkasse Gütersloh-Rietberg.

