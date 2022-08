Varenseller Schützen lassen verdiente Mitglieder hochleben

Bevor am Montag das spannende Vogelschießen auf dem Programm steht, haben einige Varenseller Schützen am Sonntag Auszeichnungen erhalten.

Rietberg-Varensell (ei) - Zum Abschluss hoch in den Norden: Am Wochenende haben nun auch die Schützen in Varensell nach zweijähriger Pause prunkvoll und voller Elan ihr Sommerfest gefeiert. Am Montag, 29. August, werden sie dann einen Nachfolger für das 1000-Tage-Königspaar Daniel und Melanie Deppe suchen.

Ehre, wem Ehre gebührt

Nach dem fulminanten Auftakt der diesjährigen Schützenfestreihe im benachbarten Druffel mit dem großen Pfingstschützenfest Anfang Juni begingen die Benediktus-Grünröcke im ehemaligen Rittersitz nicht weniger prunkvoll den Abschluss der Saison im Rietberg Land. Erster Höhepunkt war am Sonntagnachmittag der Festumzug durch das Dorf. Über die Hauptstraße ging es am Kloster vorbei zum Festplatz. Im Mittelpunkt standen natürlich die bestens aufgelegten Majestäten von 2019 mit ihrem Throngefolge. Gesprächsthema Nummer eins bei den Zaungästen am Wegesrand: die ausgefallenen Kleider und fantasievollen Frisuren der Königin und ihrer Throndamen. Begonnen hatte das Fest am späten Samstagnachmittag mit der Gefallenenehrung am Ehrenmal und dem Großen Zapfenstreich vor der Kirche. Abends wurde dann im Zelt kräftig gefeiert.

Stolzer Nachwuchs: (v. l.) Oliver Peitzmeier ehrte Jan-Henrik Hollenbeck und Michael Altehülshorst mit dem Jugendverdienstorden in Bronze. Bezirksjungschützenmeister Simon Ahrens gratulierte.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen verdienter Mitglieder. So durfte sich Bruno Altehülshorst über den Hohen Bruderschaftsorden freuen, sein Sohn Michael nahm den Jugendverdienstorden des Bunds der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in Bronze in Empfang. Bereits seit 42 Jahren trage Bruno Altehülshorst den grünen Schützenrock, lobte Ehren-Bezirksschießmeister Bernhard Descher: „Deine tatkräftige Unterstützung vor allem bei den technisch anspruchsvollen Aufgaben für deine Bruderschaft ist eine Charaktereigenschaft, die dich als Schützenbruder zu einem wertvollen Baustein eurer Schützengemeinschaft macht.“ Als eindrucksvolle Beispiele nannte Descher den Bau des neuen Vogelhochstands und des Königsbogens am Eingang des Festplatzes. Der Regent von 2000 und erfolgreiche Unternehmer bereichere ferner seit 19 Jahren auch als Vorstandsmitglied die verantwortungsvolle Arbeit des Vorstands.

Schnell in den Vorstand aufgestiegen

Michael Altehülshorst war gerade drei Jahre alt, als der Vater König von Varensell wurde. Zehn Jahre später trat er der Bruderschaft bei. Schnell stieg er in den Vorstand auf. Zusammen mit dem ebenfalls ausgezeichneten Jan-Henrik Hollenbeck wurde das 25-jährige Bestehen der Jungschützen in Varensell 2016 organisiert und zwei Jahre später auch das Bezirksjungschützenfest. Aus den Händen der Bezirksjungschützenmeister Simon Ahrens und Oliver Peitzmeier erhielten sie auf dem Festplatz ihre Orden.